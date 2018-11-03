 Suudi koalisyon güçleri Yemen′de ateşkese hazır | DÜNYA | DW | 05.11.2018

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DÜNYA

Suudi koalisyon güçleri Yemen'de ateşkese hazır

Yemen’in Hudeyde kentinde operasyon sürdüren Suudi koalisyon güçlerinin, ABD ve BM’nin ateşkes çabalarına destek olmak istediği bildirildi. Kızıldeniz kıyısındaki liman kentinde çatışmalar ise yoğunlaştı.

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Yemen'de merkezi yönetime bağlı birlikler Hudeyde kentini kuşatma altında tutuyor

Yemen'de üç yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşı sonlandırma girişimlerine karşın cephelerin yoğunlaştığı Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ABD ve BM’nin ateşkes çabalarına destek vermek istediği bildirildi.

AFP haber ajansına konuşan ve adını vermek istemeyen Suudi koalisyona bağlı bir yetkili "Çatışmaları mümkün olduğunca erken sonlandırmak istiyoruz. İsyancılar barış görüşmelerine katılmadığı takdirde ise operasyonlar sürecek" diye konuştu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri geçen Perşembe günü Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentine operasyon başlatmıştı.

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Yemen'in insani yardım kapısı olarak görülen Hudeyde'ye yönelik askeri operasyon başlatıldı. Yemen güçleri, Hudeyde'nin kırsalında kontrolü ele geçirmeye başladığını duyurdu. (03.11.2018)

BM Genel Sekreteri Guterres, "uçurumun kenarında" olarak tanımladığı Yemen'deki şiddetin durdurulması için her iki savaşan tarafa da çağrı yaptı. Guterres son gelişmeler ışığında ülke için bir umut doğduğunu belirtti. (02.11.2018)

BM'nin son yılların en büyük insani felaketi olarak tanımladığı Yemen savaşında barış görüşmeleri için harekete geçildi. ABD, başta Suudi Arabistan olmak üzere taraflara saldırılarını sonlandırma çağrısını yineledi. (02.11.2018)

UNICEF, Yemen’de açlıkla karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Örgüte göre, savaşın sona ermesi tek başına ülkedeki krizi bitirmek için yeterli değil. (01.11.2018)

ABD Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri Bakanı Pompeo, başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm taraflara seslenerek Yemen'de çatışmalara son verilmesini istedi. Mattis, taraflara ateşkes için ültimatom verdi. (31.10.2018)

Yemen merkezi yönetimini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyonun çatıştığı İran destekli Husiler arasında kentin dış kırsalında yoğunlaşan çatışmalar, Pazartesi günü itibarıyla limanın beş kilometre kadar yakınına ulaştı.

Associated Press ajansının haberine göre Hudeyde ile başkent Sana arasındaki ana yolu kontrol altına alan koalisyon güçleri, Husilerin sıkıştığı alandaki kuşatmayı yoğunlaştırıyor.

ABD'nin Ekim ayı sonunda 30 gün mühlet tanıyarak çatışmaların sonlandırılması ve barış görüşmelerinin başlaması talebinde bulunduğu ülkede insani yardımın giriş kapısı niteliğindeki Hudeyde kenti ve limanı halen Husilerin elinde bulunuyor.

Taraflardan karşılıklı suçlamalar

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon temsilcisi, AFP'ye yaptığı açıklamada kent kırsalında yaşanan çatışmaların "ofansif bir harekât" olmadığını belitti ve ittifakın "Hudeyde limanını açık tutmaya kararlı" olduğunu belitti.

Ancak Yemen ordu birliklerine bağlı üç yetkilinin ifadesine göre ülkeye getirilen malların dörtte üçünün giriş kapısı olan liman civarında çatışmalar sürüyor.

Yemen Devrim Komitesi lideri Muhammed Ali el-Husi ise koalisyon güçlerinin çatışmaları devam ettirerek "savaşı bitirmeyi ve barışa erişmeyi amaçlayan görüşmeleri bloke etmek için çaba gösterdiğini" belirtti.

Koalisyon güçleri, Hudeyde kenti ve limanının ele geçirilmesiyle birlikte Husilerin İran'dan destek almasının önünün kesileceğini öne sürerken, limanın aynı zamanda insani yardımın da giriş kapısı olmasından dolayı abluka ülkedeki 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibini olumsuz yönde etkiliyor.

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Yemen'de savaşın kaybedenleri çocuklar

En büyük insani kriz

Birleşmiş Milletler de taraflara acil barış çağrısında bulunurken, dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendirilen iç savaşı bitirmek için yapılan barış girişimleri şu ana kadar başarısız oldu.

Ağustos ayında BM girişiminde düzenlenen müzakereler bir ay içinde sonuçsuz kalmış ve çatışmalar Hudeyde civarında yoğunlaşarak tekrar başlamıştı.

2011 yılında Tunus'tan başlayarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülkeye sıçrayan ve tek adam rejimlerine bir başkaldırıya dönüşen Arap Baharı Yemen'de eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasına ve ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.

Salih'in ülkeden ayrılmasının ardından göreve gelen Abdurabbu Mansur El Hadi yeni Devlet Başkanı olmuş, ancak kısa bir süre sonra isyancı Şii Husilerin başkent Sana'yı 2014 yılında ele geçirmesiyle önce ev hapsine alınmış, ardından o da ülkeden ayrılmıştı.

Hudeyde kenti de aynı sene Husilerin kontrolüne geçmişti. Yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de Mart 2015'ten beri Husilerle merkezi yönetim arasında devam eden iç savaşta şu ana kadar yaklaşık 10 bin insanın hayatını kaybettiği ve 15 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ve açlık sınırında olduğu tahmin ediliyor.

DW,rtr,AFP,AP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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