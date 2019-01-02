 Suudi kadınlardan sosyal medyada peçe eylemi | YAŞAM | DW | 02.01.2019

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YAŞAM

Suudi kadınlardan sosyal medyada peçe eylemi

Suudi Arabistan'da daha fazla özgürlük isteyen kadınlar peçe zorunluluğuna tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteriyor. Suudi kadınlar, "Peçe ayağımın altında" etiketiyle sesini duyurmaya çalışıyor.

Dänemark | Demonstration Kvinder i Dialog (picture-alliance/dpa/Ritzau Scanpix)

Suudi Arabistan'da peçe takmaya karşı olan kadınlar sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. "Peçe ayağımın altında" etiketi ile başlatılan kampanyaya destek verenler, sokağa peçe takarak çıkmak zorunda olmalarını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, yere attıkları peçelerine bastıkları fotoğrafları paylaştı.  

Suudi kadın kullanıcılardan biri yaşadıklarını Twitter üzerindeki paylaşımında şu sözlerle dile getiriyor:

"Peçemi çıkarmak istediğimde annemin bana tepkisi beni asla affetmeyeceği şeklinde oldu. Kararımın arkasında durdum, aylar süren duygu sömürüsü ve sözlü tacize katlandım."

Bir başka kullanıcı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Peçe takmaya 12 yaşında başladım. Asla alışamadım. Gerçekten boğucu. Ortadoğu'daki güneşli hava işleri daha da zorlaştırıyor. Peçenin rahat olduğunu söyleyen kadınların yalan söylediğini ya da ciddi psikolojik sorunu olduğunu bu nedenle biliyorum." 

Ancak sosyal medyadaki peçe kampanyasına karşı çıkanlar da var ve tepkilerini "Saygısızca" etiketi ile dile getiriyorlar.

"Peçe bizim seçimimiz. Özgürlükten bahsediyorsunuz, o zaman istediğimizi yapmamıza izin verin. Ülkemizi ve ailemizi seviyoruz. Yaptıklarım için özgürlüğe sahibiz. Siz bizim gardiyanımız değilsiniz. Takıntılı fikirlerinizi buradan çıkarın" yazarak tepkisini dile getiren bir kullanıcı onlardan biri.

Kadın hakları konusunda dünyanın en kötü karnesine sahip ülkeleri arasında yer alan Suudi Arabistan'da kadınlar, geçtiğimiz ay da çarşaflarını ters giyerek eylem yapmıştı. 

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, geçen Mart ayında verdiği bir röportajda İslam'da çarşaf giyme zorunluluğunun olmadığını söylemişti. Prensin bu sözleri kıyafet zorunluluğuyla ilgili uygulamaların hafifletileceği beklentisi yaratsa da herhangi bir değişim olmadı.

Suudi Arabistan'da kadınlara henüz geçen Haziran ayında araba kullanma izni verilmişti. Kadınlar bir süredir, daha önce sadece erkek izleyicilere açık olan spor müsabakalarını da stadyumlarda takip edebiliyor.

  • İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan'ın Doğu Vilayeti'nde aralarında Esra el Gamham adlı bir kadın aktivistin de bulunduğu 5 aktivist hakkında idam kararı istendiğini açıkladı. Duruşmanın 28 Ekim'de görüleceği bildirildi.

    Suudi Arabistan'da kadın aktiviste idam talebi

    Duruşma 28 Ekim'de

    İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan'ın Doğu Vilayeti'nde aralarında Esra el Gamham adlı bir kadın aktivistin de bulunduğu 5 aktivist hakkında idam kararı istendiğini açıkladı. Duruşmanın 28 Ekim'de görüleceği bildirildi.

  • İnsan hakları örgütleri Esra el Gamham’ın Suudi Arabistan'da idam edilecek ilk kadın aktivist olabileceği uyarısında bulundu. El Gamham Katif kentinde hükümet karşıtı gösterilere katılmak, halkı tahrik ve isyana teşvik, rejim karşıtı slogan atmak, protestoları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak ve protestoculara manevi destek vermek suçlamalarıyla yargılanıyor.

    Suudi Arabistan'da kadın aktiviste idam talebi

    El Gamham hakkındaki suçlamalar

    İnsan hakları örgütleri Esra el Gamham’ın Suudi Arabistan'da idam edilecek ilk kadın aktivist olabileceği uyarısında bulundu. El Gamham "Katif kentinde hükümet karşıtı gösterilere katılmak", "halkı tahrik ve isyana teşvik", "rejim karşıtı slogan atmak", "protestoları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak" ve "protestoculara manevi destek vermek" suçlamalarıyla yargılanıyor.

  • Çin en çok idam cezasının verildiği ülkelerden biri olarak biliniyor. Ülke idam kararları ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmıyor. Ancak Uluslararası Af Örgütü’nün tahminlerine göre Çin'de 2017'de binin üzerinde kişi idam edildi.

    Suudi Arabistan'da kadın aktiviste idam talebi

    İdam cezası

    Çin en çok idam cezasının verildiği ülkelerden biri olarak biliniyor. Ülke idam kararları ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmıyor. Ancak Uluslararası Af Örgütü’nün tahminlerine göre Çin'de 2017'de binin üzerinde kişi idam edildi.

  • Af Örgütü’nün elindeki resmi verilere göre 2017 yılında Çin dışında dünya genelinde idam edilen kişilerin toplam sayısı 994. Bu idamların 146’i Suudi Arabistan’da gerçekleşti.

    Suudi Arabistan'da kadın aktiviste idam talebi

    Suudi Arabistan’da idam

    Af Örgütü’nün elindeki resmi verilere göre 2017 yılında Çin dışında dünya genelinde idam edilen kişilerin toplam sayısı 994. Bu idamların 146’i Suudi Arabistan’da gerçekleşti.


rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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