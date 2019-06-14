 Suudi kadınlara erkek onayı olmadan seyahat hakkı | DÜNYA | DW | 02.08.2019

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DÜNYA

Suudi kadınlara erkek onayı olmadan seyahat hakkı

Suudi Arabistan'da kadınlar artık bir erkek aile ferdinin izni olmadan yurtdışına gidebilecek ve pasaport çıkarabilecek.

Saudi Arabien Frauen mit Burka auf der Straße (AFP/F. Nureldine)

Kadın hakları konusunda zayıf bir karnesi olan Suudi Arabistan'da yeni bir düzenleme ile kadınların hakları genişletildi.

Kral Selman'ın onayını alan yeni düzenleme ile 21 yaşına ulaşan Suudi kadınlar, erkek bir aile ferdinin izni olmadan yurtdışına seyahat edebilecek ve pasaport başvurusu yapabilecek. Bu kararla, kadınları yasa karşısında reşit görmeyen vasilik sistemi de Suudi Arabistan'da kısmen sona ermiş oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2016 yayınladığı araştırmasında Suudi Arabistan'daki vasiliğin istismara açık bir sistem olarak nitelendirmişti. 

Twitter'da gündem kadınlar

Kadınlara sağlanan yeni haklar, Suudi Arabistan'da sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi. "Kadınların seyahatinde erkek vasiliği yok" adlı etiket altında çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima Bender el Suud, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında yeni uygulamanın tarihi olduğunu söyledi. El Suud, "Cinsiyet eşitliği için bütüncül bir yaklaşım taşıyan, kuşkusuz Suudi kadınlar için gerçek değişime neden olacak bir durum" değerlendirmesini yaptı.

Suudi kadınlara araç kullanma izni 2018'de getirilmişti

Suudi kadınlara araç kullanma izni 2018'de getirilmişti

Suudi Arabistan'ın kadın hakları karnesi

Ancak yeni yasa, kadınların hapisten çıkması, sığınma evine sığınması ya da evlenmesi için erkek aile üyelerinin rızasını alma zorunluluğuna son vermedi. Suudi Arabistan'da kadınlar hâlâ çocuklarına vatandaşlık hakkı sağlayamayor ve çocuklarının evlenmesi için kadınların verdiği onay geçerli sayılmıyor.

Ekonomisi petrol ihracatına dayalı olan Suudi Arabistan'da ekonomik reform hedefi ile çok sayıda yenilik getiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman, kadınların haklarını artırmak için başka adımlara da öncülük etmişti. Geçen yıl Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik araç kullanma yasağı kaldırılmıştı. Ancak, Veliaht Prensin kadın hakları için mücadele eden eylemcilere karşı sert bir tutum izlediği de biliniyor. Kadın hakları için mücadele eden bazı eylemcilerin hapiste olduğu belirtiliyor. Eylemciler arasında bu hafta 30'uncu yaşına hapiste giren Suudi kadın hakları aktivisti Luceyn el Hezlul de yer alıyor.

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Suudi kadınlar özgürlüğe bir adım daha yakın

AFP,AP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Suudi kadınlar ilk kez stadyumda maç izledi

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Suudi kadınlar artık araba kullanabilecek

Suudi Kralı'nın imzaladığı bir kararname ile Suudi Arabistan'da artık kadınlar da araba kullanabilecek. Suudi Arabistan, dünyada kadınlara araba kullanmayı yasaklayan tek ülkeydi. (26.09.2017)  

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Suudi kadınlar özgürlüğe bir adım daha yakın  

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