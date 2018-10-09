 Suudi heyeti Kaşıkçı için Türkiye′de | DÜNYA | DW | 12.10.2018

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DÜNYA

Suudi heyeti Kaşıkçı için Türkiye'de

Suudi Arabistan'dan bir delegasyon, ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasını görüşmek üzere Türkiye'ye gitti. Suudiler hukuk, siyaset ve istihbarat temsilcileriyle görüşecek.

Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

Cemal Kaşıkçı

Suudi Arabistan'dan bir delegasyonun kayıplara karışan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası konusunda görüşmeler yapmak üzere Perşembe günü Türkiye'ye gittikleri bildirildi.

Suudi devlet televizyonunun haberinde, Türkiye'ye giden delegasyonun tam olarak kimlerden oluştuğuna dair bir bilgi verilmedi. Reuters'a konuşan bir kaynak, ilk etapta İstanbul'da bulunan delegasyonun, vakayı soruşturan bir Türk savcının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), polis ve Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından temsilcilerle bir araya geleceğini aktardı.

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Suudi Arabistan medyası Suudi yazar Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda Türkiye ve Katar medyasının "rivayetler" yayarak karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti. (12.10.2018)

Yemenli Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karman, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra başlatılan dayanışma kampanyasını destekleyenlerden. Karman, Suudi hükümetine ağır suçlamalar yöneltiyor. (12.10.2018)

Washington Post, Türk yetkililerin elinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta öldürüldüğünü kanıtlayan görüntü ve ses kayıtları olduğunu bildirdi. (12.10.2018)

Bir Suudi kaynak da üst düzey bir kraliyet ailesi üyesi olan Prens Halit El Faysal'ın Perşembe günü Türkiye'ye giderek temaslarda bulunduğunu aktardı. Aynı gün Ankara, Riyad'ın inisiyatifiyle iki ülkenin vakayı soruşturmak amacıyla ortak çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından ötürü Suudi Arabistan ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ankara polisin Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inandığını söylerken, Riyad bu iddiayı reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı'nın başına gelenleri çözmek amacıyla Türkiye'ye müfettiş gönderdiklerini söylemişti. Trump, "Çok sert davranıyoruz. Bizim orada müfettişlerimiz var. Türkiye ile birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu çözmek istiyoruz" demişti.

Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post, Türk yetkililerin elinde 59 yaşındaki gazetecinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü ispatlayan görüntü ve ses kayıtları olduğunu bildirmişti. Haberde, kayıtlarda Kaşıkçı'nın "nasıl sorguya çekildiği, işkence edildiği ve ardından da öldürüldüğünün duyulabildiği" iddiası yer almıştı.

AFP,rtr/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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