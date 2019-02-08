 Suudi Bakan: Veliaht Prens′e Kaşıkçı suçlaması kırmızı çizgimiz | DÜNYA | DW | 08.02.2019

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DÜNYA

Suudi Bakan: Veliaht Prens'e Kaşıkçı suçlaması kırmızı çizgimiz

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Veliaht Prens'in hedef alınmasına Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı tepki gösterdi. El Cubeyr, operasyon için verilmiş bir emir olmadığını söyledi.

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Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Adil el Jubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington'da ABD'li gazetecilere konuşan El Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinde emri veren kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olmadığını söyledi.  El Cubeyr "Bunun izinli bir operasyon olmadığını biliyoruz. Bu operasyonun gerçekleştirilmesi için verilmiş bir emir yok" dedi.

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ABD Başkanı Trump’ın Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens’in sorumluluğunun olup olmadığına dair kararı için tanınan süre dolarken NYT gazetesi Prens'in Kaşıkçı ile ilgili istihbarata takılan ses kayıtlarını haberleştirdi. (08.02.2019)

BM özel raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce öldürüldüğünü ve Türkiye'nin cinayeti soruşturma çabalarının Suudi Arabistan tarafından engellendiğini belirtti. (07.02.2019)

Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard ile görüşen AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, heyetin cinayetin baş şüphelisi olarak Veliaht Prens'i gördüğünü söyledi. (01.02.2019)

Suudi Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Veliaht Prens'in suçlanmasının kırmızı çizginin aşılması anlamına geldiğini söyledi. El Cubeyr, "Herhangi birisinin, ne yapmamız gerektiğini, yönetimimizin ne yapması gerektiğini dikte edebileceğini düşünmesi akıl almaz" dedi.

New York Times gazetesi, Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Veliaht Prens'in bir yardımcısına Suudi gazetecinin ülkesine dönmemesi ve hükümeti eleştirmeyi bırakmaması durumunda "kurşunla peşine düşülebileceğini" söylediğini aktarmıştı.

New York Times, Veliaht Prens'in bu yorumu 2017 yılında yaptığını yazdı. Haberde, istihbarat raporları hakkında fikir sahibi olan ABD'li ve yabancı yetkililerin aktardığını bilgiler yer aldı.   

Çavuşoğlu'ndan BM'ye Kaşıkçı çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.  Çavuşoğlu, "BM'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerle birlikte bu başvuruyu yapacağız. Halen cevaplanmamış sorular var" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard  28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği bir haftalık Türkiye ziyaretinde yaptığı incelemelerle ilgili dün açıklamada bulunmuştu. 

Callamard, Türkiye'de topladığı delillerin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, "Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlanıp işlenen, önceden tasarlanmış, hunharca bir cinayete kurban gittiğini" ortaya koyduğunu söylemişti. Cinayetten yaklaşık dört ay sonra başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanacak rapor, Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulması bekleniyor.

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın parçalara ayrıldığı öne sürülen cesedi henüz bulunamadı. Suudi Arabistan savcılığı, cinayetle ilgili şu ana kadar 21 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerden 11'i hakkında iddianame düzenlendiğini duyurmuştu. Savcılık geçen ay ise 11 tutukludan beşi hakkında idam talebinde bulunmuştu.

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BM'in raportörü Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'de

rtr/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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BM'in raportörü Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'de  

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