 Suudi Bakanı: Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak | DÜNYA | DW | 23.10.2018

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DÜNYA

Suudi Bakanı: Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetindeki tüm sorumluların bulunup, tutuklanacağını belirtti. Bakan, bir daha Kaşıkçı olayına benzer bir olayın yaşanmayacağını ifade etti.

Saudi Arabiens Außenminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir (Reuters/T. Peter)

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Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Röttgen, Suudi Arabistan'a yönelik Kaşıkçı cinayetinden önce onaylanan silah satışlarının da durdurulmasını istedi. Röttgen, "Veliaht Prense sınırları gösterilmeli" dedi. (23.10.2018)

CIA’in Kaşıkçı soruşturmasına dahil olacağı ve CIA Başkanı Gina Haspel’in Türkiye’ye gideceği bildirildi. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Riyad'da Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü. (23.10.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarından tatmin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün soruşturmaya ilişkin detayları açıklayacak. (22.10.2018)

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetine yönelik açıklamalarda bulundu. Riyad yönetiminden cinayetin aydınlatılması talepleri sürerken Bakan, cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan El Cubeyr, Türkiye'ye heyet gönderildiğini belirtti. Bakan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılacağını ve tüm sorumlularının tutuklanacağını söyledi.

Bakan, "Riyad yönetiminin bir daha böyle bir olayın olmasına meydan verilmeyeceğini garanti ettiğini" ifade ederek, Kaşıkçı olayına benzer bir olayın bir daha yaşanmayacağını ifade etti.

Washington Post gazetesinde köşe yazıları yayımlanan gazeteci Cemal Kaşıkçı Ekim ayı başında evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun kapısından girdikten sonra ortadan kaybolmuştu. Suudi Arabistan günler sonra Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü açıklamıştı.

Riyad buluşması sönük geçecek

Kaşıkçı cinayeti, uluslararası alanda tepkiye yol açtı. Salı günü başlayan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki uluslararası yatırımcılar konferansına yurt dışından yüzlerce hükümet temsilcisi ve iş insanının katılması beklenmekteydi.

Ancak Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalar yeterli bulunmadığından katılımcıların çoğu Riyad'dan gelen daveti geri çevirdi. Riyad ziyaretini iptal edenler arasında ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde ile dünyanın önde gelen bankalarının yönetim kurulu başkanları da bulunuyor.

DW, Reuters, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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