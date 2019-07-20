 Suudi Arabistan′dan Yemen′e operasyon | DÜNYA | DW | 20.07.2019

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DÜNYA

Suudi Arabistan'dan Yemen'e operasyon

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de Husilere ait hedeflere hava operasyonu düzenledi. Husi milisler karşılık olarak Suudi Arabistan hedeflerini vurdu.

Foto ARŞİV

Foto ARŞİV

Yemen'in başkenti Sana'da Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun pek çok hedefe yönelik hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

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Koalisyon sözcüsü saldırıların Husi milislere ait hava savunma sistemlerinin yer aldığı beş bölge ve balistik füze depolarını hedef aldığını açıkladı. Suudi Arabistan resmi haber ajansına konuşan sözcü, "Husi milislerin ve diğer terör örgütlerinin söz konusu askeri mühimmata erişimini engellemek amacıyla saldırının düzenlendiğini" kaydetti.

Husi milislerin sözcüsü de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki "suçlarına" karşılık vermek amacıyla Cumartesi günü Suudi hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan hava üssüne insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiğini ifade eden sözcü "hedeflerin tam yerinden" vurulduğunu belirtti. Düzenlenen saldırılara ilişkin Suudi Arabistan yönetimi henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan bölgede barışı sağlamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths girişimiyle yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de koalisyon güçleri, Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye destek veriyor. Koalisyon Mart 2015'ten bu yana İran'ın desteklediği Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

BM'nin "Yemen Savaşının Etkileri" raporuna göre 2019 yılı sonuna kadar Suudi Arabistan ve İran arasında vekalet savaşına dönüşen iç savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 233 bine ulaşacak. Ölümlerin yarıdan fazlası gıdaya, sağlık ve alt yapı hizmetine erişim olmaması nedeniyle gerçekleşiyor. 

DW/dpa/MY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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