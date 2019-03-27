 Suudi Arabistan′dan İHA saldırısı sonrası Yemen′de operasyon | DÜNYA | DW | 16.05.2019

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DÜNYA

Suudi Arabistan'dan İHA saldırısı sonrası Yemen'de operasyon

Suudi Arabistan Yemen'de Husilere ait dokuz noktaya hava operasyonu düzenledi. Altı sivilin öldüğü bombardıman, Suudi petrol tesislerinin İHA ile hedef alınmasının ardından geldi.

Arşiv

Arşiv

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'ya yönelik saldırı düzenledi. Operasyon çerçevesinde dokuz askeri noktanın hedef alındığı belirtildi. Husilere ait televizyon kanalı Masiah TV, dördü çocuk olmak üzere altı sivilin hava bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu. 52 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Görgü tanıkları, saldırılardan birinin çok sayıda sivilin yaşadığı bir bölgede gerçekleştiğini söyledi. Reuters'a konuşan Abdülrezzak Muhammed adlı Yemenli, "Patlama o kadar güçlüydü ki taşlar havada uçuşuyordu. İlk kez evimiz böyle sallandı" dedi.

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Yemen'deki savaşa son vermek için İsveç'te yürütülen görüşmeler sürerken BM ülkede haftada en az 123 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Bu sivillerin yüzde 33'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. (07.12.2018)

Saldırılar, Suudi Arabistan'daki iki petrol pompa tesisine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıların İran tarafından desteklenen Husiler tarafından üstlenilmesinin ardından geldi.

Koalisyon güçleri adına yapılan açıklamada "Husi milislerin saldırgan eylem kapasitesini durdurmak için askeri üs, tesis ve silah depolarının hedef alındığı" aktarıldı. Koalisyon güçleri bombardımanın başarılı olduğunu duyururken, Suudi Arabistan'ın yardımcı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Tahran'daki rejim tarafından emredilen ve Husiler tarafından gerçekleştirilen terör eylemleri, siyasi çözüm çabalarını tehlikeye atıyor" dedi.

Husilerin Devrim Komitesi'ne başkanlık eden Muhammed Ali el-Husi ise İHA saldırıları için İran'dan emir almadıklarını söyledi. BBC'ye konuşan el-Husi, "Biz İran'ın ajanları değiliz. Kararlarımızı kendimiz alırız" dedi. 

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana İran'ın desteklediği Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

En az 7 bin 300 çocuk öldü veya yaralandı

Suudi Arabistan ve İran arasında velaket savaşına dönüşen iç savaşta bugüne 57 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Yemen'de savaşın başlamasından bu yana en az 7 bin 300 çocuğun öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de savaş sonucu ortaya çıkan ekonomik çöküş 10 milyondan fazla kişiyi kıtlığın eşiğine getirdi. Yemenlilerin üçte biri de acil yardıma ihtiyaç duyuyor. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, yetersiz beslenme nedeniyle beş yaş altındaki yaklaşık 2 buçuk milyon çocuğun gelişiminde sorunlar yaşandığını belirtti.

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Yemen'de kullanılan silahlar kimin?

rtr,epd/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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