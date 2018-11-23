Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 50 milyon dolar

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 50 milyon dolar bağışta bulunacağını bildirdi. Söz konusu bağış, Riyad merkezli bir kamu kuruluşu olan Kral Selman İnsani Yardım ve Destek Merkezi aracılığıyla yapılacak.

Geçen Eylül ayında ABD, UNRWA'ya yaptığı yardımları durdurma kararı almıştı. Washington yönetimi UNRWA'nın operasyonlarının telafi edilemez bir şekilde bozulduğunu iddia etmişti. Filistinli mültecileri için Birleşmiş Milletler'in (BM) başlıca organı olan UNRWA, ABD'nin yardımları durdurmasının ardından bütçelerindeki açığı kapatmak için daha fazla yardıma ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. Washington'ın yardımları dondurmasının ardından UNRWA'nın Filistinli mülteciler için kurduğu okulların ve sağlık merkezlerininin kapanması gündemdeydi.

5 milyon civarında Filistinli UNRWA'nın yardımlarından yararlanıyor

UNRWA'ya yaptığı bağışların yanı sıra ABD yönetimi, Batı Şeria ve Gazze'deki projeler için Filistin'e doğrudan yaptığı 200 milyon dolarlık yardımı da kesmişti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sadece kendisine saygı gösteren ve açıkça dost olanlara dış yardım yapacağını söylemişti.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, Avrupa ve Körfez ülkelerinin vadettiği bağışların ardından sene başında 446 milyon dolar olan bütçe açığının 21 milyon dolara kadar gerilediğini açıklamıştı.

İsrail devletinin kuruluşunun ardından 1948'de oluşturulan UNRWA'nın yardımlarından 5 milyon Filistinli mülteci yararlanıyor.

dpa,AFP/GY,DÇÜ

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