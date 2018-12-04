Suudi Arabistan’dan ABD Senatosu’nun kararına sert tepki

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki askeri operasyonlar hakkında ABD Senatosu'nda onaylanan iki tasarıya sert tepki gösterdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, karar tasarısının "ispatlanmamış iddia ve suçlamalar” üzerine kurulu olduğu ve "içişlerine karışma” anlamına geldiği vurgulandı ve "Krallık, ABD Senatosu'nun yeni bakış açısını kınıyor” ifadesi kullanıldı.

ABD'de Senato, Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına tamamen zıt iki tasarıya onay vermişti. Bir karar tasarısında, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman sorumlu tutulmuş, kabul edilen diğer karar tasarısında ise Yemen'de operasyon düzenleyen Riyad önderliğindeki koalisyona askeri desteğin durdurulması talep edilmişti.

Kararların ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ABD'nin "müttefik ve dost bir devlet” olduğu, Riyad'ın Washington ile ilişkilerini "güçlendirmek” istediği, ancak ABD Senatosu'ndan çıkan kararların "endişe verici” olduğu vurgulandı.

Trump'ın Suudi Arabistan'a desteği sürüyor

Ocak ayından önce ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenmeyen tasarıların ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulması durumunda veto edileceği belirtiliyor. Ancak senatonun aldığı kararların Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan politikası konusunda güçlü bir mesaj niteliği taşıdığı vurgulanıyor.

Başkan Trump, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine yönelik desteği sürdürmüştü. Trump, Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan’ın ABD’nin "sarsılmaz partneri” olarak kalacağını söylemiş ve Riyad ile askeri anlaşmaları askıya almanın "ahmakça” olacağını belirtmişti.

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