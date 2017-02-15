 Suudi Arabistan′da yılın ilk altı ayında 40 idam | DÜNYA | DW | 03.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suudi Arabistan'da yılın ilk altı ayında 40 idam

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da bu yılın ilk altı ayında idam cezasına çarptırılan 40 kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. Bunun 2020’deki infazların toplam sayısından daha yüksek olduğu bildirildi.

Saudi-Arabien Hinrichtungsplatz und das Gebäude der Religionspolizeibehörde in Riad

Uluslararası Af Örgütü (Aİ), Suudi Arabistan’nın G20 Dönem Başkanlığı’nı devretmesinden sonra ülkedeki idam cezası infazlarında artış kaydedildiğini duyurdu. Örgüt, ülkede bu senenin Ocak- Temmuz aylarında idam cezasına çarptırılan toplam 40 kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. Bunun 2020’deki infazların toplam sayısından daha yüksek olduğu belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün konuyla ilgili yeni açıkladığı rapora göre, Suudi Arabistan'ın G20 Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğü 1 Aralık 2019 - 1 Aralık 2020’de toplam 27 kişi idam edildi. Ancak dönem başkanlığının İtalya’ya devredilmesiyle birlikte infazlara yeniden başlandığı ve dokuz kişinin idam edildiği kaydedildi. Kamuoyunun dikkatlerinin başka yere çevrilmesinin ardından Suudi makamların "insanlara yönelik acımasız takibatına devam ettiğini" belirten Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Lynn Maaluf, çok sayıda kişinin adil olmayan yargılama sonucunda mahkum edildiğini ve ölümle cezalandırıldığını vurguladı.

Bazı itiraflar işkenceyle alınıyor

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre Suudi Arabistan'da şüphelilerin ifadeleri aralarında işkence gibi yöntemlerin de bulunduğu metotlarla alınan itiraflara dayanıyor.

İnternetten yayılan ironik veya kara mizah türü paylaşımlarda veya insan haklarına ilişkin faaliyetlerde bile çok sayıda kişinin yine bu senenin ilk altı ayında uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldığı belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü, hapis cezaları dışında insanlara seyahat yasağı uygulandığını da rapor ediyor. Buna örneklerden birinin de kadın hakları aktivisti Luceyn el-Hezlul vakası olduğu hatırlatılıp, kadınların araç kullanabilmesi için gösterdiği çabasından dolayı üç yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldığı aktarılıyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Suudi Arabistan'ın G20 Dönem Başkanlığı’na sahip olduğu Aralık 2019- Aralık 2020 dönemi ülkedeki baskı ve yaptırımlar için sadece kısa bir nefes alma dönemiydi.

Verilere göre Suudi Arabistan'da temel haklar, düşünce özgürlüğü ve insan hakları alanlarındaki faaliyetleri nedeniyle mahkum edilen en az 39 kişi cezaevlerinden bulunuyor. Riyad yönetimi ölüm cezası infazlarında dünya çapında ilk sırada geliyor. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre, 2019 yılında Suudi Arabistan yönetimi bazıları kamuya açık 184 kişinin ölüm cezasını infaz etti.

dpa / ETO,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suudi Arabistan’a “idam cezasını kaldır” çağrısı

Suudi Arabistan, terör suçundan hüküm giymemiş 18 yaşından küçükler için idam cezasını uygulamayacağını duyurdu. Uluslararası Af Örgütü ise bu cezanın tümüyle kaldırılması gerektiğini açıkladı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Saudi-Arabien Hinrichtungsplatz und das Gebäude der Religionspolizeibehörde in Riad

Suudi Arabistan'da yılın ilk altı ayında 40 idam

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da bu yılın ilk altı ayında idam cezasına çarptırılan 40 kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. Bunun 2020’deki infazların toplam sayısından daha yüksek olduğu bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  