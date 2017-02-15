Suudi Arabistan'da yılın ilk altı ayında 40 idam

Uluslararası Af Örgütü (Aİ), Suudi Arabistan’nın G20 Dönem Başkanlığı’nı devretmesinden sonra ülkedeki idam cezası infazlarında artış kaydedildiğini duyurdu. Örgüt, ülkede bu senenin Ocak- Temmuz aylarında idam cezasına çarptırılan toplam 40 kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. Bunun 2020’deki infazların toplam sayısından daha yüksek olduğu belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün konuyla ilgili yeni açıkladığı rapora göre, Suudi Arabistan'ın G20 Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğü 1 Aralık 2019 - 1 Aralık 2020’de toplam 27 kişi idam edildi. Ancak dönem başkanlığının İtalya’ya devredilmesiyle birlikte infazlara yeniden başlandığı ve dokuz kişinin idam edildiği kaydedildi. Kamuoyunun dikkatlerinin başka yere çevrilmesinin ardından Suudi makamların "insanlara yönelik acımasız takibatına devam ettiğini" belirten Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Lynn Maaluf, çok sayıda kişinin adil olmayan yargılama sonucunda mahkum edildiğini ve ölümle cezalandırıldığını vurguladı.

Bazı itiraflar işkenceyle alınıyor

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre Suudi Arabistan'da şüphelilerin ifadeleri aralarında işkence gibi yöntemlerin de bulunduğu metotlarla alınan itiraflara dayanıyor.

İnternetten yayılan ironik veya kara mizah türü paylaşımlarda veya insan haklarına ilişkin faaliyetlerde bile çok sayıda kişinin yine bu senenin ilk altı ayında uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldığı belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü, hapis cezaları dışında insanlara seyahat yasağı uygulandığını da rapor ediyor. Buna örneklerden birinin de kadın hakları aktivisti Luceyn el-Hezlul vakası olduğu hatırlatılıp, kadınların araç kullanabilmesi için gösterdiği çabasından dolayı üç yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldığı aktarılıyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Suudi Arabistan'ın G20 Dönem Başkanlığı’na sahip olduğu Aralık 2019- Aralık 2020 dönemi ülkedeki baskı ve yaptırımlar için sadece kısa bir nefes alma dönemiydi.

Verilere göre Suudi Arabistan'da temel haklar, düşünce özgürlüğü ve insan hakları alanlarındaki faaliyetleri nedeniyle mahkum edilen en az 39 kişi cezaevlerinden bulunuyor. Riyad yönetimi ölüm cezası infazlarında dünya çapında ilk sırada geliyor. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre, 2019 yılında Suudi Arabistan yönetimi bazıları kamuya açık 184 kişinin ölüm cezasını infaz etti.

dpa / ETO,BÖ

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