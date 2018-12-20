 Suudi Arabistan′da kabine değişikliği | DÜNYA | DW | 27.12.2018

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DÜNYA

Suudi Arabistan'da kabine değişikliği

Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'dan kabine değişikliği kararı geldi. Dışişleri Bakanlığı görevine İbrahim el Assaf getirildi. Cinayet sonrası gözlerin çevrildiği Veliaht Prens bin Selman ise koltuğunu korudu.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yaklaşık üç ay önce İstanbul'da öldürülmesi sonrasında uluslararası baskı ile karşı karşıya kalan Suudi Arabistan'da kabine değişikliğine gidildi.

Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı oldu. El Assaf, koltuğu 2015 yılından bu yana görevi yürüten Adil el Cubeyr'den devralacak.

Riyad yönetiminin yeni Dışişleri Bakanı olan Assaf daha önce Devlet Bakanlığı görevini yürütmüş bir isim. Suudi petrol devi Aramaco'nun yönetim kurulunda yer alan Assaf, krallığın Varlık Fonu ve Ulusal Yatırım Fonu'nda da görevler üstlenmişti.

Eski Dışişleri Bakanı Cubeyr'in ise Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Veliaht Prens bin Selman koltuğunu koruyacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Prens Abdullah bin Bender'i Ulusal Muhafızlar'ın başına getirildi. Komutan Halif bin Kirar el Harbi, Güvenlik Şefi görevini üstlendi. Musayit el Ayban ise ulusal güvenlik danışmanlığı görevini aldı. Kral ayrıca Suudi Arabistan'ın Siyaset ve Güvenlik Konseyi'nde de görev değişikliği talimatı verdi. Konseye, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık ediyor. Veliaht prensin koltuğunu koruduğu belirtiliyor. Bin Selman'ın ayrıca, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak göreve devam edeceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Krallık uluslararası toplumun yoğun baskısı ile karşı karşıya kalmıştı. Amerikan basını Kaşıkçı cinayetini Veliaht Prens'le ilişkilendiren ses kaydı olduğunu yazmıştı.

Daha fazlasını okumak için: NYT: Veliaht Prensi Kaşıkçı cinayetiyle ilişkilendiren ses kaydı var

AP,rtr,dpa/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Veliaht Prens hakkında suç duyurusu

İnsan Hakları İzleme Örgütü G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e gitmesi beklenen Veliaht Prens Selman hakkında suç duyurusu yaptı. Prens'in Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'e operasyonlar nedeniyle tutuklanması istendi. (27.11.2018)  

NYT: Veliaht Prensi Kaşıkçı cinayetiyle ilişkilendiren ses kaydı var

New York Times gazetesi Kaşıkçı cinayetini Suudi Prens'le ilişkilendirebilecek bir iddiayı ortaya attı. Habere göre, suikast timindeki biri telefon görüşmesinde "Patronunuza söyleyin, adamlar işini bitirdi" diyor. (13.11.2018)  

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