Suudi Arabistan'da Arjantin zaferi sonrası resmi tatil

Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştiren Suudi Arabistan'da Kral Selman, bu zafer nedeniyle 23 Kasım Çarşamba gününü resmi tatil ilan etti.

Ülkedeki tüm çalışanlar ve öğrenciler için bir günlük tatil ilan edildiğine yönelik açıklama, Suudi devlet televizyonu El İkbariye ve resmi haber ajansı SPA tarafından duyuruldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in verdiği tatil talimatı, hem kamu sektörünü hem de özel sektörü kapsıyor. Suudi Kral'ın bu talimatı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tavsiyesiyle verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da final sınavlarının gerçekleştirildiği günlerde alınan bu tatil kararı, söz konusu imtihanlar için yeni tarihler belirlenmesini gerektirecek.

Eğlence parklarına ücretsiz giriş

Suudi Arabistan'ın Genel Eğlence İdaresi'nin başında bulunan Turki el Şeyh de başkent Riyad'daki büyük eğlence parkı ve merkezlerine giriş ücretinin Arjantin zaferi nedeniyle kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da Katar'daki maçın bitiş düdüğüyle birlikte halk kutlama için sokaklara dökülmüştü.

Suudi Arabistan, Lionel Messi'nin attığı golle 1-0 geriye düştüğü C Grubu maçında Arjantin'i Saleh al-Shehri ve Salem al-Dawsari'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan, gruptaki ikinci maçını Cumartesi günü Polonya ile oynayacak.

DW,dpa,AFP/CÖ,BK