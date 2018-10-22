 Suudi Arabistan′a silah satışı yasaklansın çağrısı | AVRUPA | DW | 31.10.2018

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AVRUPA

Suudi Arabistan'a silah satışı yasaklansın çağrısı

Alman Protestan Kilisesi Avrupa genelinde Suudi Arabistan'a silah ihracatının yasaklamasını talep etti. Kilise, talebine gerekçe olarak Yemen’deki savaşı ve Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerini gösterdi.

Saudi-Arabien Mekka Kampffahrzeug mit Soldaten (picture-alliance/dpa/A. Pain)

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Suudi Arabistan'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz cinayetten Suudi yetkilileri sorumlu tuttu. (29.10.2018)

Kaşıkçı cinayetinin ardından Riyad'a silah satışı konusunda Avrupa’da görüş ayrılığı yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı ambargoya karşı olduğunu açıklarken, Almanya Başbakanı Merkel ihracatın durdurulmasından yana. (26.10.2018)

Türkiye'nin talebine yanıt veren S. Arabistan Dışişleri Bakanı Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin ülkelerinde yargılanacağını söyledi. ABD Savunma Bakanı da olayın sorumlularına yönelik "ek tedbirler planlandığını" söyledi. (27.10.2018)

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye’deki başkonsoloslukta öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım çağrılarına bir yenisi eklendi. Almanya Protestan Kilisesi, Suudi Arabistan'ayapılan silah ihracatının Avrupa çapında yasaklanmasını talep etti.

Almanya'da bulunan Protestan Kilisesi'nin Barış Temsilcisi Renke Brahms Bonn'da yaptığı açıklamada, "Avrupa bu noktada tek bir ağızdan tepki göstermeli ve ortak değerlere bağlılığını açık bir biçimde ifade etmeli" dedi. Brahms, bunun Yemen'de süren savaşın yanı sıra insan hakları ihlalleri bağlamında da geçerli olduğunu belirtti.

Vicdani Ret ve Barış Destekçisi Protestanlar Sendikası (EAK) Sözcüsü Lutz Krügener de, uluslararası fikir birliğinden kopuk, tek taraflı ulusal anlayışların hiçbir getirisi olmayacağını söyledi. Krügener, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) geçen haftaki Suudi Arabistan'a AB çapında silah ambargosu uygulanması yönündeki çağrısını ise memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Federal Alman Hükümeti'nin kısa süre önce yayınlanan raporuna göre, 2018'in ilk yarısında Suudi Arabistan Almanya'nın silah ihraç ettiği ülkeler listesinde ikinci sırada yer almıştı. EAK Sözcüsü Brahms, mevcut Alman hükümeti kurulurken imzalanan koalisyon sözleşmesine bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Söz konusu sözleşmede Yemen'deki savaş gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacağı taahhüt edilmişti.

Marseille Präsident Macron und Kanzerlin Merkel (picture-alliance/AP/C. Paris)

Emmanuel Macron ve Angela Merkel

Avrupa'da fikir birliği yok

Başbakan Angela Merkel, Riyad'ın Kaşıkçı'nın Suudi başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a silah sevkiyatının geçici olarak durdurulacağını söylemişti. Silah ihracatının "mevcut şartlarda" gerçekleşemeyeceğini söyleyen Merkel, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a karşı benimsenecek tavır konusunda AB içinde bir fikir birliği arayışında olduğunu söylemişti. Merkel ayrıca, Kaşıkçı olayı tüm ayrıntılarıyla aydınlatılmadığı sürece Riyad'a yeni silah satış izni verilemeyeceğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Merkel'in açıklamasıyla ilgili soruya kaçamak cevap vermiş, "Bir hükümet başkanının söylediklerine hemen tepki göstermem gerekmez" demişti.

İspanya parlamentosunda ise Suudilerle silah ticaretine son verilmesini öngören karar teklifi, iktidardaki sosyalistlerle muhalefetteki muhafazakar partilerin oylarıyla reddedilmişti.

DW,KNA/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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