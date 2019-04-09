Suudi Arabistan'a askeri teçhizata onay

Alman hükümeti Suudi Arabistan'a silah sevkiyatının durdurulması kararının esnetilmesinin üzerinden iki hafta geçtikten sonra harekete geçti. Başbakan Angela Merkel ve bazı bakanlardan oluşan Federal Güvenlik Konseyi (BSR) Suudi Arabistan'a ilk teslimata onay verdi.

Alman haber ajansı(dpa) ve Spiegel'in internet sitesinde yer alan haberlere göre Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier Federal Meclis'in Ekonomi Komisyonu'na verdiği yazılı bilgide, söz konusu teslimatın Ulm'deki Kamag firmasının ürettiği özel ulaşım teknolojilerini kapsadığını ifade etti.

Gizli oturumlar yapan Federal Güvenlik Konseyi'nde Başbakan Angela Merkel ile çok sayıda bakan yer alıyor. Silah ihracatından sorumlu konseyin verdiği bilgiye göre yapılan son oturumunda altı ülkeye dokuz teslimata izin verildi. Bu ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Katar ve Singapur.

Bu ülkelerden en tartışılanı Suudi Arabistan. Altmeier'in Federal Meclis Ekonomi Komisyonu'na verdiği yazılı bilgiye göre Ulm kentindeki firmanın ürettiği özel alçak yükleyiciler Fransa'ya gönderilecek.

Amanya geçen yıl Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a silah ihracatının durdurulmasına karar vermişti. Hükümet 29 Mart'ta kararı altı ay daha uzatma kararı aldı. Eylül ayına kadar uzatılan kararda, İngiltere ve Fransa ile ortak üretilen teçhizatın ihracatına yönelik ise esneklik getirilmişti. Esneklik kararı alınması için özellikle Fransa ve İngiltere Federal hükümete baskı yapmıştı.

Suudi Arabistan'ın söz konusu silah ve teçhizatı Yemen savaşında kullanabileceği endişesi nedeniyle konu Almanya'da uzun süredir tartışmalı. Federal hükümet Berlin'in "ortak üretilen silah ve teçhizatın Yemen savaşında kullanılmaması için çaba harcayacağını" vurgulasa da, muhalefetteki Yeşiller Almanya ve Avrupa'da üretilen silahların hala Yemen'deki savaşta kullanılma olasılığına dikkat çekiyor. Hür Demokrat Parti ve Sol Parti de hükümete benzer yönde eleştiriler yöneltiyor.

dpa / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe