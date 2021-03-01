 Suudi Arabistan Yemen için barış planı sundu | DÜNYA | DW | 22.03.2021

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DÜNYA

Suudi Arabistan Yemen için barış planı sundu

Suudi Arabistan, Yemen'deki savaşın bitirilmesine yönelik bir barış planı sundu. Ülkedeki iç savaşın taraflarından Husiler, Riyad'ın planına sıcak bakmıyor, uluslararası toplumun tanıdığı hükümet ise plana destek verdi.

Suudi Arabistan Prensi ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el Saud

Suudi Arabistan Prensi ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el Saud

Suudi Arabistan, Yemen'de Birleşmiş Milletler'in gözetiminde ateşkes uygulanmasını öngören bir barış planı sundu. Başkent Sanaa'da havalimanının tekrar açılmasını ve Hudayda Limanı'ndan da yakıt ve gıda sevkiyatının sağlanmasını kapsayan planda, Suudi Arabistan tarafından desteklenen hükümet ve İran destekli Husi isyancıların doğrudan görüşmeler gerçekleştirmeleri de yer alıyor.

Planı dünya kamuoyuna sunan Suudi Arabistan Prensi ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el Saud, girişimin Husilerin de onaylaması durumunda hayata geçirilebileceğini vurgulayarak "Yemen hükümetini ve Husileri girişimi kabul etmeye çağrıyorum" dedi.

Husiler: Yeni bir şey yok

Ancak Husilerin baş müzakerecisi Muhammed Abdulsalam, Riyad'ın sunduğu önerilerde yeni bir açı olmadığını belirterek sunulan planın bir yıldır üzerinde çalışılan fikirlerden oluştuğunu ifade etti. Havaalanları ve limanların açılmasının bir insan hakkı olduğunu ve bunun bir baskı aracı olarak kullanılamayacağını dile getiren Abdulsalam, Suudi Arabistan'dan hava ve deniz ablukasını tamamen kaldırmasını ve saldırganlığa son vermesini istedi.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet ise Suudi Arabistan'ın planını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Yemen'de 20 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

Yemen'de 20 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

Altı yıldır devam eden iç savaş

Arap Yarımadası'nın güneyindeki Yemen, altı yıldır dış güçlerin de müdahalesiyle büyüyen bir iç savaşın içinde. İran destekli Husiler, başkent de dahil ülkenin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutarken Suudi Arabistan da hükümet güçlerine özellikle hava saldırılarıyla destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen'deki iç savaş dünyanın en büyük insani krizine yol açmış durumda. Ülkede  20 milyondan fazla kişi insani yardım bekliyor. Bu Yemen halkının üçte ikisine tekabül ediyor.

Savaşın bitirilmesi için verilen uluslararası çabalardan şimdiye kadar sonuç alınabilmiş değil. İsveç'in başkenti Stockholm'da 2018 yılında sağlanan anlaşma ise sadece kısmen uygulanabildi.

dpa,Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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