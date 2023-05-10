Suudi Arabistan ve Suriye temsilciliklerini açıyor

Suudi Arabistan ve Suriye 11 yıllık aradan sonra karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerini açma kararı aldı.

Suudi Arabistan ve Suriye 11 yıllık aradan sonra her iki ülkedeki diplomatik temsilciliklerini karşılıklı olarak açacaklarını duyurdu. Önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Şam'daki diplomatik temsilciliğinin faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıkladı. Ardından da Suriye resmi haber ajansı Sana, Beşar Esad hükümetinin aynı niyeti taşıdığı ifade eden bir haber yayınladı. Yıllarca süren iç savaş sırasında uluslararası olarak tecrit edilen Suriye, geçen Pazar günü yeniden Arap Birliği'ne yeniden dahil edilmişti.

Suudi Arabistan hükümeti ilişkilerin yeniden kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada Şam ile "ortak bir Arap yaklaşımı" geliştirmek için çaba göstereceklerini belirtti. Riyad'dan gelen bu açıklama Suriye muhalefetinden tepkiyle karşılandı. Katar'daki Suriye muhalefetinin temsilcilerinden Bilal Turkia "İşlenen suçlar Arap ülkelerinin masasına dönüşle ödüllendirilmez" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Esad hükümetiyle diplomatik ilişkilerini 2012 yılında kesmiş, uzun yıllar boyunca Esad'ın devrilmesi için Suriye'deki iç savaşta silahlı muhalif gruplara destek vermişti.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, Kasım 2011'de Esad hükümetinin demokrasi protestolarına sert müdahalesi sonrasında askıya alınmıştı.

Çavuşoğlu dörtlü zirve için Moskova'da

Suudi Arabistan'ın Şam'daki diplomatik temsilciliğini yeniden açacağını duyurmasının saatler sonra bir açıklama da Ankara'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edeceği, ziyarette Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla dörtlü zirveye katılacağı paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Sözkonusu toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır" denildi.

Körfez ülkeleri arasında Suriye ile ilişkileri yeniden başlatan ülkelerin ilki Birleşik Arap Emirlikleri olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri Şam'daki büyükelçiliğini 2018 yılında yeniden açmıştı.

DW, AFP / EC, JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?