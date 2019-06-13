 Suudi Arabistan: Tanker saldırılarından İran sorumlu | DÜNYA | DW | 16.06.2019

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DÜNYA

Suudi Arabistan: Tanker saldırılarından İran sorumlu

Umman Körfezi'nde iki petrol gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'a yönelik baskı artıyor. ABD ve İngiltere'den sonra Suudi Arabistan da saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Golf von Oman Öltanker Front Altair (picture-alliance/AP Photo/ISNA)

Umman Körfezi'nde geçen perşembe günü iki petrol tankerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili, ABD ve İngiltere'den sonra Suudi Arabistan da İran'ı suçladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman pazar günü Ashark al-Awsat gazetesine verdiği demeçte, İran'ın saldırıları Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin diplomatik uzlaşı çabalarına tepki olarak gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Prens Muhammed gazeteye verdiği demeçte ülkesinin bölgede savaş istemediğini belirterek, "Ancak Riyad, halkımıza, egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve merkezi çıkarlarımıza yönelik herhangi bir tehdide karşı tereddüt etmeyecek" ifadesini kullandı.

Saldırı düzenlendiğinde Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliği gidermek amacıyla Tahran'da diplomatik temaslarda bulunuyordu.

İran suçlamaları kabul etmiyor

ABD ve İran arasındaki gerginliği tırmandıran saldırıya yönelik tepkiler artarken, İran tanker saldırılarıyla ilgisinin olmadığını savunuyor.

Saldırıdan kısa süre sonra açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın bu olayın arkasında İran'ın olduğu sonucuna vardığını dile getirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise bir gün sonra  Twitter'da yaptığı paylaşımda "ABD gerçekçi veya ikinci derecede bir kanıtın zerresi olmadan İran'a karşı bir suçlama yapmak için acele etti" ifadelerini kullanmış, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara istinaden ABD'nin "İran'a karşı ekonomik terörizminin üstünü örtmeye çalıştığını" ileri sürmüştü.

Ne olmuştu?

Umman Körfezi'nde Norveçli ve Japon firmalara ait iki petrol tankerine geçen perşembe günü saldırı düzenlenmişti. Tankerlerde görevli 44 kişi bir İran gemisi tarafından kurtarılmıştı. ABD saldırıdan İran’ı sorumlu tutarken, Tahran yönetimi saldırıyla ilişkilerinin olmadığını duyurmuştu. Söz konusu boğaz benzer gerginliklere yabancı değil. Geçen Mayıs ayında da Suudi Arabistan Hürmüz Boğazı’nda iki petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, özellikle Basra Körfezi'ndeki petrol transferi açısından dünyanın en önemli su kanalları arasında yer alıyor.

DW/AFP , TY/HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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İran: Tanker saldırılarından sorumlu değiliz

İran Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerini hedef alan saldırılardan sorumlu olduğu iddiasını reddetti. ABD saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tutmuştu. (14.06.2019)  

Suudi Arabistan: İki petrol tankerimiz saldırıya uğradı

Suudi Arabistan, petrol yüklü iki tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında saldırıya uğradığını açıkladı. Tankerlerden biri, ABD'ye petrol taşımak üzere yola çıkmıştı. (13.05.2019)  

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