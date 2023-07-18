  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
NATO - Türkiye İlişkileri
PolitikaTürkiye

S.Arabistan Türkiye'den drone satın alacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırım arayışıyla gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Riyad'a insansız hava aracı satışı konusunda iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

https://p.dw.com/p/4U2i1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.Fotoğraf: Saudi Press Agency/REUTERS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik krizle mücadele ettiği bir dönemde, mali kaynak ve yatırım arayışıyla çıktığı Körfez ülkeleri turunun ilk durağında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

200 civarından iş insanının eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından Cidde'deki El Selam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmeleri ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Savunma alanındaki anlaşma dikkat çekerken, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Türk yapımı Baykar insansız hava araçlarını satın alacağını duyurdu.

Ankara ve Riyad arasında toplam 5 alanda anlaşm doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, iletişim ve medya alanında işbirliği, askeri işbirliği, enerji alanında işbirliği ve drone satışı gibi toplan 5 alanda anlaşma imzalandı.

Erdoğan, Katar dışında uzun süre ilişkilerin gergin olduğu Körfez ülkeleriyle son 2 yıldır yeniden yakınlaşmaya çabasında. Türkiye'nin yaşadığı kur krizi, bir süredir Körfez'den sağlanan kaynaklarla hafifletilmeye çalışılıyor.

Suudi Arabistan ve Türkiye heyetleri ikili anlaşmaları imzalıyor.
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında toplam beş alanda anlaşma imzalandı.Fotoğraf: Murat Kula/AA/picture alliance

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) son dönemde Türkiye'ye döviz takası anlaşmalarıyla yaklaşık 20 milyar dolar sağlarken Suudi Arabistan da Mart ayında Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırdı. Erdoğan'ın geçen ay yeniden seçilmesinden günler sonra BAE ve Türkiye önümüzdeki beş yıl içinde 40 milyar dolar değerinde bir ticaret anlaşması imzaladı.

Erdoğan geçen yıl hem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan'ı ziyaret etmişti. El Nahyan geçen ay da Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'da Erdoğan'la bir araya gelmişti.

Erdoğan'ın Körfez ülkeleri turuna salı günü Katar, çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirlikleri ile devam edecek.

AP / GY, EC

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukraine I Volodymyr Selenskyj

"Tahıl anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir"

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Geçen yıl Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanması da tartışmalara yol açmıştı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Kültür5 saat önce

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

Hukuk ve Adalet13 saat önce

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Gıda güvenliği24 saat önce
Griechenland Feuer auf Lesbos

Küresel ısınma: Orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediliyor?

Küresel ısınma: Orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediliyor?

İklim17 Temmuz 2023
Dolar ve Euro banknotları

Körfez sermayesi dış kaynak ihtiyacına çözüm olabilir mi?

Körfez sermayesi dış kaynak ihtiyacına çözüm olabilir mi?

Ekonomi17 Temmuz 2023
Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Frau fliegen nach Saudi-Arabien ab

Erdoğan ekonomik beklentilerle Körfez yolcusu

Erdoğan ekonomik beklentilerle Körfez yolcusu

Politika16 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön