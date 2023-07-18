S.Arabistan Türkiye'den drone satın alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik krizle mücadele ettiği bir dönemde, mali kaynak ve yatırım arayışıyla çıktığı Körfez ülkeleri turunun ilk durağında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

200 civarından iş insanının eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından Cidde'deki El Selam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmeleri ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Savunma alanındaki anlaşma dikkat çekerken, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Türk yapımı Baykar insansız hava araçlarını satın alacağını duyurdu.

Ankara ve Riyad arasında toplam 5 alanda anlaşm doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, iletişim ve medya alanında işbirliği, askeri işbirliği, enerji alanında işbirliği ve drone satışı gibi toplan 5 alanda anlaşma imzalandı.

Erdoğan, Katar dışında uzun süre ilişkilerin gergin olduğu Körfez ülkeleriyle son 2 yıldır yeniden yakınlaşmaya çabasında. Türkiye'nin yaşadığı kur krizi, bir süredir Körfez'den sağlanan kaynaklarla hafifletilmeye çalışılıyor.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında toplam beş alanda anlaşma imzalandı. Fotoğraf: Murat Kula/AA/picture alliance

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) son dönemde Türkiye'ye döviz takası anlaşmalarıyla yaklaşık 20 milyar dolar sağlarken Suudi Arabistan da Mart ayında Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırdı. Erdoğan'ın geçen ay yeniden seçilmesinden günler sonra BAE ve Türkiye önümüzdeki beş yıl içinde 40 milyar dolar değerinde bir ticaret anlaşması imzaladı.

Erdoğan geçen yıl hem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan'ı ziyaret etmişti. El Nahyan geçen ay da Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'da Erdoğan'la bir araya gelmişti.

Erdoğan'ın Körfez ülkeleri turuna salı günü Katar, çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirlikleri ile devam edecek.

AP / GY, EC