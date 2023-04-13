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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin SelmanFotoğraf: Mikhail Tereshchenko/IMAGO/Rungroj Yongrit/AFP/Getty Images
PolitikaSuriye

Suudi Arabistan-Suriye yakınlaşmasında önemli dönemeç

4 saat önce

Cidde'de bir araya gelen Suriye ve Suudi dışişleri bakanları, konsolosluk hizmetleri ve uçuşların yeniden başlatılmasını kararlaştırdı. Ortak açıklamada Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.

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Suudi Arabistan ve Suriye arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli bir adım atılarak karşılıklı konsolosluk hizmetlerinin ve iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalar başlatıldı.

Faysal Mikdad, on yılı aşkın bir aranın ardından Suudi Arabistan'a giden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olarak Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan el Suud ile Cidde'de bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yayımlanan ortak açıklamada, Suriye devletinin Suriye topraklarında kontrolü tamamen yeniden sağlamasının ve "silahlı milislerin varlığı ile Suriye'nin iç işlerine dış müdahalelerin sona erdirilmesinin" önemine vurgu yapıldı.

"Siyasi çözüm çabaları ele alındı"

Görüşmede "Suriye'deki krize, Suriye halkının yararı gözetilerek ülkenin güvenliği, istikrarı, Arap ve Müslüman kimliği ile toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi çözüm bulma çabalarının ele alındığı" kaydedildi. 2011'de başlayan iç savaşla gelen izolasyonun ardından Suriye'nin Arap camiasına geri dönüşünün sağlanmasının önemine de işaret edildi.

Ortak açıklamada, insani yardımların Suriye'nin tüm bölgelerine ulaştırılmasındaki zorlukların aşılması, Suriyeli sığınmacılar ve yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm ile mücadelede iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Suudi Arabistan'ın Suriye'deki krizin sona erdirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirterek depremden etkilenen bölgelere sağlanan insani yardımdan dolayı da teşekkür etti.

Esad'ın Arap Birliği zirvesine çağrılması planlanıyor

Suudi Arabistan, Mikdad'ın ziyaretinden iki gün sonra Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü konusunda bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Riyad'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek Arap Birliği zirvesine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da davet edilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan ve pek çok Arap ülkesi 2011'de başlayan iç savaş sürecinde Suriye ile ilişkileri askıya almış ve Beşar Esad'ı devirmeyi hedefleyen silahlı gruplara destek vermişti. Son dönemde yaşanan normalleşme sürecinde son olarak dün Suriye ile Tunus arasında büyükelçiliklerin yeniden açılması kararlaştırılmıştı.

DW,rtr/BK,JD

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