 Suudi Arabistan rafinerilerine saldırılar petrol fiyatlarını vurdu | DÜNYA | DW | 16.09.2019

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DÜNYA

Suudi Arabistan rafinerilerine saldırılar petrol fiyatlarını vurdu

Hafta sonunda Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırılar petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 oranında yükselmesine neden olurken, ABD Başkanı Trump saldırıların karşılıksız kalmayacağını açıkladı.

ABD/Texas Stratejik Petrol Reservi Tesisi

ABD/Texas Stratejik Petrol Reservi Tesisi

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da iki büyük petrol tesisine İHA ile düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. İran ise ABD'nin suçlamalarını geri çevirdi. (15.09.2019)

Geçen cumartesi günü Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine düzenlenen SİHA (silahlı insansız hava aracı) saldırıları, ülkenin petrol üretimini günlük 5,7 milyon varile düşürdü. Bu oran küresel arzın yüzde 5’ine denk geliyor. 

Saldırıların ardından Brent tipi ham petrolün varil (159 litre) fiyatı 6,60 dolar (yaklaşık yüzde 11) yükselerek 66,82 dolara çıktı. WTI ham petrolün varil fiyatıysa 5,34 dolar (yaklaşık yüzde 10) artarak 60,19 dolara fırladı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırılar sonrasında petrol piyasasının "iyi beslenmesini" sağlamak için ABD’nin 'Stratejik Petrol Rezervleri'nin ihtiyaç halinde piyasaya açılmasına onay verdiğini açıkladı.


"Kimin yaptığını biliyoruz"

Trump Twitter üzerinden, "suçluyu bildiklerine inandıklarını" ve "bir sonraki adım için hazırolda doğrulama beklediklerini" açıkladı. Trump ayrıca, "Saldırının arkasında kimin olduğuna inandıklarını söylemeleri ve nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmesi için Suudi Arabistan'dan haber beklediklerini" belirtti.

Trump, olayın ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı da arayarak ülkenin kendini savunabilmesi için destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Yemen'de İran destekli Husi milisleri yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini duyurmuştu ancak ABD, saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da daha önce yaptığı açıklamada, "Saldırıların Yemen'den geldiğine dair hiçbir delil yok" demiş ve tüm ülkelere, "İran'ı kınama" çağrısı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı açıklamasında, "Gerginliğin dinmesi yönündeki tüm çağrıların ortasında, İran dünyanın enerji tedarikine benzersiz bir saldırı başlattı. Saldırının Yemen'den geldiğine yönelik kanıt yok" ifadesini kullanmıştı.

Tahran yönetimi ise ABD'nin suçlamalarını reddetti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bu suçlamaya, "Maksimum baskı politikası sonuç vermeyen Bakan Pompeo, maksimum yalan politikasına başvuruyor" dedi.

Suudi Arabistan'dan şu ana kadar Washington'un açıklamalarına herhangi bir karşılık verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Yemen’de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

dpa,afp / MK,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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