 Suudi Arabistan otomobilsiz, çevre dostu kent kuracak | DÜNYA | DW | 11.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suudi Arabistan otomobilsiz, çevre dostu kent kuracak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, The Line adlı projesini canlı yayında açıkladı. Suudi Arabistan, otomobilin olmayacağı yüzde yüz temiz enerjiyle işleyen bir şehir kurmayı hedefliyor.

default

The Line adlı projesini Pazar günü devlet televizyonundan canlı yayınla duyuran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin kuzeybatısında iklime zarar vermeyecek çevre dostu bir şehir kuracaklarını açıkladı. Bir milyon nüfuslu olması planlanan şehirde 380 bin kişilik istihdam yaratılacağını söyleyen bin Selman, kentte ayrıca yüzde yüz temiz enerji kullanılacağına dikkat çekti.

The Line, Kızıldeniz'de inşa edilen 500 milyar dolarlık Neom adlı projenin bir parçası olacak. Bin Selman, 2017'de Suudi Arabistan'ın Ürdün ve Mısır sınırındaki Kızıldeniz bölgesinde Neom adlı bir ticaret ve yatırım merkezi kurulacağını ilan etmişti. Yaklaşık 26 bin 500 kilometrekarelik alana inşa edilecek olan Neom projesinin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Yapay zekadan faydalanılacak

The Line'ın inşasına ise bu yılın ilk yarısında başlanacak. Kentin yapımında yüzde yüz temiz enerji kullanılması için yapay zeka teknolojisinden de faydalanılacak.

Araba kullanılmayacak olan kentte geniş yeşil alanlar olacak, ayrıca okul ve sağlık merkezleri inşa edilecek. Toplu ulaşım ise sadece yürüyerek 20 dakikadan fazla mesafeler için hizmet verecek.

Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından uluslararası toplumla kriz yaşayan Suudi Arabistan'ın ülkeye yeniden yabancı yatırımcı çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

Reuters,AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Katar ile Suudi Arabistan sınırları yeniden açıyor

Körfez bölgesinde 2017'de başlayan krizde tüm ilişkilerini kesen Suudi Arabistan ve Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesi sınırların yeniden açılması için anlaşma sağladığı duyuruldu.  

Suudi kadın aktiviste beş yıl sekiz ay hapis

Suudi kadın hakları savunucusu Luceyn el Hezlul beş yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. El Hezlul, ülkede kadınların araç kullanmasına izin verilmesi için başlattığı kampanya ile uluslararası alanda da tanınıyordu.  

Körfez'de anlaşma: Saflar kimin için sıklaştırıldı?

Uzmanlara göre, ABD'nin çabalarıyla gerçekleşen Körfez-Katar normalleşme sürecinin asıl amacı İsrail'in çıkarlarını koruma arzusuyken Ankara, dış politika hamleleriyle Körfez'de "kendine karşı bir blok" yarattı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

William Burns

CIA'in başına William Burns geliyor

ABD'de Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden, CIA Başkanlığına deneyimli diplomat William Burns'ü atayacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  