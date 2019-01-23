 Suudi Arabistan ″kara listeye″ alınacak iddiası | GÜNDEM | DW | 25.01.2019

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GÜNDEM

Suudi Arabistan "kara listeye" alınacak iddiası

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu’nun gündemine gelen bir tasarıda, Suudi Arabistan’ın AB‘ye tehdit teşkil eden 16 ülkenin bulunduğu listeye dahil edileceği öne sürüldü.

Belgien Europäische Kommission in Brüssel (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

Tasarıda Riyad’ın, "terörizmin finansmanı ve kara para aklama konuları ile mücadelede gerekli ciddiyeti göstermediği" belirtiliyor. Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan’dan isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynağın Reuters haber ajansına aktardığı iddiaya göre, söz konusu listeye Suudi Arabistan da dahil edilecek. Bununla ilgili resmi açıklamanın da yakında yapılacağı öne sürüldü.

Herhangi bir ülkenin bu listeye dahil edilmesi, o ülke ile Avrupa Birliği arasındaki mali ilişkilere bir takım kısıtlamalar getiriyor ve söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği’ndeki para hareketleri ile borsada işlem gören şirketleri katı bir kontrole tabi tutuluyor.

Siyasi çevreler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yoğun bir uluslararası baskı altında kalan Suudi Arabistan’ın, bu tasarının kabul edilmesi halinde daha da zor bir pozisyona düşeceğini öngörüyor.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, İran, Irak, Suriye, Kuzey Kore, Afganistan, Yemen gibi 16 ülke Avrupa Birliği’ne tehdit oluşturabilecek ülkeler listesinde yer alıyor.

rtr/ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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