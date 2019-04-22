Suudi Arabistan: İki petrol tankerimiz saldırıya uğradı

Suudi Arabistan, Umman Körfezi'ndeki petrol yüklü iki tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında saldırıya uğradığını duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Basra Körfezi'ne doğru giden iki tankerden birinin, ABD'ye taşıyacağı petrolün Ras Tanura limanından yüklenmesi için yola çıkmış olduğunu söyledi. Söz konusu petrolün Suudi devletine bağlı Aramco şirketine ait olduğunu belirten El Falih, olayı bir "sabotaj saldırısı" olarak tanımladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih

Birleşik Arap Emirlikleri dün yaptığı açıklamada, Füceyre Emirliği açıklarında dört ticari geminin "sabotaja uğradığını" duyurmuştu. Ancak BAE, gemilerin hangi ülkelere ait olduğunu açıklamamıştı. BAE, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ve petrol sızıntısı da yaşanmamasına karşın gemilerde ciddi hasar oluştuğunu belirtmişti. INTERTANKO (Uluslararası Bağımsız Tanker Sahipleri Birliği) edindiği fotoğraflarda, "en az iki geminin yan tarafında bir silahla vurulmanın etkisiyle açılan delikler" görüldüğünü belirtti.

Petrol ve gaz taşımacılığı bakımından küresel öneme sahip olan Hürmüz Boğazı yakınlarındaki olay, bölgede ABD ile İran arasında tansiyonun yükseldiği bir dönem yaşandı. Tarafların yaptığı karşılıklı açıklamalar gerginliği tırmandırırken ABD son dönemde gönderdiği savaş gemileri ve bombardıman uçaklarıyla bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirmişti.

İran: Endişe verici

İran Dışişleri Bakanlığı, ticari gemilerin hedef alındığı olayı "endişe ve dehşet verici" olarak niteledi. Bakanlık sözcüsü Abbas Musevi, olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Musevi ayrıca "kötü niyetli kişilerin üreteceği komplo teorilerinin", bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar vermesine engel olunmasının önemine dikkat çekti.

DW,rtr,AFP,Ap/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe