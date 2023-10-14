Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini durdurdu

Ajansların Suudi kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için yürüttüğü müzakereleri durdurdu.

İsrail ile Filistinli radikal İslamcı Hamas örgütü arasındaki çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan, İsrail ile yürüttüğü normalleşme sürecini askıya aldı.

AFP'nin konuştuğu hükümete yakın Riad'dan bir kaynak "Suudi Arabistan, olası normalleşme için yürütülen görüşmeleri durdurma kararı aldı ve ABD hükümetini de bu adım konusunda bilgilendirdi" dedi.

Alman haber ajansı dpa da Suudi diplomat çevrelerine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerde olası bir normalleşme için yürüttüğü görüşmeleri durdurduğunu belirtti.

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ABD'nin arabuluculuğunda görüşmeler yürütülüyordu. İki ülke arasındaki ilişkilerde yıllar süren gerginliğin ardından Mart ayında yapılan açıklamada, diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceği duyurulmuştu. Bu bölge barışı için bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti.

Filistinli militan İslamcı Hamas'ın İsrail'e saldırıları ve buna karşılık olarak İsrail'in Gazze'ye bombardımana başlamasının Suudi Arabistan-İsrail arasındaki normalleşme sürecini etkileyebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu.

Suudi Arabistan'dan İsrail'e tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinlilere Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine gitme çağrısına da tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail'in "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının zorla yer değiştirmesinin" kesinlikle kabul edilmediği belirtilerek, "savunmasız sivillere karşı süren bombardıman" da kınandı.

İran: Normalleşme mümkün değil

İran da Ortadoğu'da şiddetin tırmanmasının ardından Suudi Arabistan ile İsrail'in normalleşme sürecinin başarıya ulaşamayacağını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin Gazze Şeridi halkına karşı işlediği suçu engelleme konusunda Tahran ve Riyad mutabık" dedi. Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki olası yakınlaşmanın başarıya ulaşamayacağını belirten İran Dışişleri Bakanı normalleşmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Yaklaşık iki yıl öncesine kadar İsrail ile diplomatik ilişkisi olan Müslüman ülkeler sadece Mısır ve Ürdün'dü. İran ise Lübnan'daki Hizbullah ile Hamas'ın hamisi, maddi ve askeri en büyük destekçisi olarak görülüyor.

dpa, AFP/JD, ETO

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