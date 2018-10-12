 Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda ortak inceleme yapılacak | TÜRKİYE | DW | 15.10.2018

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TÜRKİYE

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda ortak inceleme yapılacak

Türk ve Suudi yetkililerden oluşan bir ekibin Kaşıkçı olayıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapacağı bildirildi. Suudi Arabistan Kralı Selman da soruşturma için talimat verdi.

Türk ile Suudi yetkililerden oluşan grubun Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ortak arama yapacağı açıklandı

Türk ile Suudi yetkililerden oluşan grubun Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ortak arama yapacağı açıklandı

2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak üzere Suudi ve Türk yetkililerden oluşan bir ekibin İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda arama yapacağı kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatik bir kaynağın verdiği bilgiye göre, konsolosluktaki incelemenin bugün öğleden sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Adını vermeden Reuters'a konuşan Suudi bir yetkili de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un Kaşıkçı olayının araştırılması için savcılığa iç soruşturma açması talimatı verdiğini belirtti. Yetkili, savcılığın, Türk ile Suudi yetkililerden oluşan ortak çalışma grubunun elde edeceği veriler ışığında soruşturmasını yürüteceğini ifade etti.

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Suudi Arabistan Kralı Salman ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayını görüştü. Erdoğan’a teşekkür eden Salman, ikili ilişkilerin güçlü olduğu mesajını verdi. (15.10.2018)

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Türkiye muhataplarına ve basına Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğünü söylüyor. Washington Post'ta çıkan haber, konsoloslukta ortam dinlemesi yapıldığını gösteriyor. Banu Güven DW Türkçe için yazdı. (12.10.2018)

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana haber alınamıyor. Türkiye, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın politikalarını eleştiren yazılar kaleme alan Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünden endişe ettiğini açıklamıştı. İddaları "dayanaksız" olarak nitelendiren ve sert bir dille reddeden Suudi Arabistan, şu ana kadar Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrıldığına dair bir kanıt sunmadı.

Suudi Arabistan geçen hafta Kaşıkçı olayını aydınlatmak üzere ortak bir ekip kurulmasını teklif etmiş ve Türkiye bu öneriyi kabul etmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in Pazar akşamı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kaşıkçı olayını ele aldıkları bildirilmişti. İki liderin görüşmede "olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları" belirtilmişti.

Washington Post’a da yazan gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan‘ın Yemen’e düzenlediği saldırıların yanı sıra Kanada ile yaşanan gerginliği ve ülkede kadın hakları aktivistlerinin tutuklanmasını eleştiren yazılar kaleme almıştı.

DW,AP,rtr/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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