 Suudi Arabistan AB′nin kara para listesine dâhil edilmeyebilir | AVRUPA | DW | 28.02.2019

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AVRUPA

Suudi Arabistan AB'nin kara para listesine dâhil edilmeyebilir

Riyad'ın AB'nin kara para aklayan devletler listesine dâhil edilmesi sonrası Kraliyet karşı girişimde bulundu. Kral'ın Avrupalı liderlere gönderdiği mektup nedeniyle Suudi Arabistan'ı içeren liste onaylanmayabilir.

Theresa May ve Selman bin Abdülaziz el-Suud

İngiltere Başbakanı Theresa May (solda) ve Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud

Avrupa Komisyonu'nun, Suudi Arabistan'ı kara para aklama listesine alma planları sonrası Avrupa Birliği üyeleri karşı girişime hazırlanıyor.

Komisyon, 13 Şubat'ta aldığı karar ile Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD'ye ait özerk bölgeleri de listeye eklemeye hazırlandığını duyurmuştu.

Ancak 28 üyeli AB içinde Fransa ve İngiltere gibi ağırlığı bulunan ülkeler Suudi Arabistan'ı içere listenin onaylanmaması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir AB yetkilisi, bu iki ülkeye ek olarak Birlik içindeki "ezici bir çoğunluğun" Komisyon'un listesine karşı çıktığını belirtti.

AB işleyişine göre 28 üyeden 21'inin karşı oy kullanması durumunda listenin yürürlüğe girmesi engellenebilir.

Cuma günü Brüksel'de gerçekleştirilecek bir toplantıda üye devletlerinin konu hakkındaki net pozisyonlarının ortaya çıkması bekleniyor. Son karar ise iki hafta sonra verilecek.

Söz konusu liste terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasıyla mücadelede yetersiz kalan ve bu nedenle tehdit oluşturan ülke ve yönetimleri içeriyor.

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AB Komisyonu, kimi üyelerin itirazlarına rağmen kara para aklamayla mücadelede yetersiz kalan ülkeler listesine Suudi Arabistan’ı da ekledi. Komisyon, ABD ve Rusya’yı da yakından takip edeceğini açıkladı. (13.02.2019)

Mısır, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin ilk ortak zirvesine ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katılmayacağı zirvenin gündeminde göç ve güvenlik gibi başlıklar bulunuyor. (24.02.2019)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine Avrupa devletlerinde Riyad'a karşı tavır alma baskısı artıyor. AB de ortak bir tavır almak üzere istişare yürütüyor. (22.10.2018)

Alman silah ve teknolojisinin Yemen'deki iç savaşta düşünülenden daha fazla rol oynadığı ortaya çıktı. Deutsche Welle ve ortaklarının araştırması Yemen'deki Alman silahlarının izini sürdü. (26.02.2019)

Kral'ın mektubu etkili oldu

Fransa ve İngiltere gibi devletlerin Komisyon'un yeni listesine karşı çıkmasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un imzasını taşıyan bir mektubun büyük rol oynadığı tahmin ediliyor.

Kral Selman'ın AB üyesi devletlerin liderlerine gönderdiği mektupta, ülkesinin listeye alınmasının "bir yandan itibarını zedeleyeceği, diğer yandan da Kraliyet ile AB arasındaki ticaret ve yatırım akışını sekteye uğratacağı" belirtiliyor.

Birçok AB ülkesine ham petrol ihracatı yapan Suudi Arabistan, aynı zamanda Almanya'nın da aralarında bulunduğu üye devletlerin en büyük silah müşterilerinden birisi konumunda.

Her ne kadar Almanya, Yemen'de devam eden iç savaşta Riyad'ın oynadığı rol ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Kraliyet'e silah satışını askıya alsa da, Deutsche Welle ve yayın ortaklarının bu hafta yayınlanan araştırması Alman silahlarının Yemen'de kullanımda olduğunu ortaya koymuştu.

Reuters haber ajansına konuşan iki AB yetkilisi, mektup sonrası yaşanan süreç ile birlikte listenin mevcut haliyle yürürlüğe girmesinin büyük ihtimalle engelleneceğini dile getirdi.

'Büyük silahlar devrede'

Aynı ajansa konuşan bir AB yetkilisi liste konusundaki Suudi lobicilik faaliyetlerinin bu hafta başındaki AB - Arap Birliği zirvesinde yoğunlaştığını kaydetti.

Kral Selman'ın, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentindeki zirvede İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğünü belirten yetkili, ardından AB üyesi devletlerin büyükelçilerinin Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi.

Söz konusu toplantıda listenin onaylanması durumunda Riyad'ın yürürlükteki anlaşmaları feshedebileceğini belirten AB yetkilisi "büyük silahları devreye sokuyorlar" yorumunda bulundu.

Listedeki diğer ülkeler

Komisyon'un 13 Temmuz'da yayınladığı listede Suudi Arabistan'ın yanı sıra Panama, Nijerya, Libya, Botsvana Cumhuriyeti, Gana, Samoa, Bahamalar ve ABD'ye ait Virjin Adaları, Porto Riko ve Guam da yer almıştı.

Hâlihazırda listede bulunan Afganistan, Kuzey Kore, Etiyopya, İran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus ve Yemen ile birlikte listedeki ülke ve yönetimlerin sayısı 11'den 23'e çıkmıştı.

Bosna Hersek, Guyana, Laos, Uganda ve Vanuatu ise listeden çıkartılmıştı.

DW,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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