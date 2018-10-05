 Suudi aktivist açlık grevine başladı | DÜNYA | DW | 20.09.2019

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DÜNYA

Suudi aktivist açlık grevine başladı

Suudi Arabistan'ın İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapse attığı muhalif blog yazarı Bedevi açlık grevine başladı. Eşi, Bedevi'nin hapishanedeki kötü muameleyi protesto için üç gündür açlık grevi yaptığını duyurdu.

Raif Muhammed Bedevi'nin eşi Ensaf Haydar

Raif Muhammed Bedevi'nin eşi Ensaf Haydar

Suudi Arabistanlı aktivist ve blog yazarı Raif Muhammed Bedevi hapiste açlık grevi başlattı.

Bedevi'nin eşi Ensaf Haydar Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda eşinin cezaevindeki kötü muameleyi protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurdu.

Haydar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eşim Raif Bedevi'nin kötü muameleyi protesto etmek için ucu açık bir açlık grevine başlamasının üzerinden üç gün geçti. Şu ana kadar hapishane yönetimi ona cevap vermedi ama hapishane müdürü açlık grevine devam etmesini istiyor."

Kanada'nın eski Adalet Bakanı Irwin Cotler da Suudi yetkililerin 35 yaşındaki Bedevi'ye yönelik kötü muammeleyi artırdığını açıkladı. Cotler, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Acımasız baskının bir parçası olarak kitaplarına ve ilaçlarına el koydular" dedi. 

Suudi yetkililer, Bedevi'yi "İslam’a hakaret" suçlamasıyla 2012'de tutuklamıştı. Suudi Arabistan'daki dini nizamı eleştiren Bedevi, bloğunda fikir özgürlüğü ve hoşgörü çağrısında bulunan paylaşımlar yapıyordu. 

Bedevi görüşleri nedeniyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına mahkum edilmişti. Bedevi daha önce de iki kez açlık grevine girmişti.

2015'te Deutsche Welle'nin İfade Özgürlüğü Ödülü'ne layık görülen Bedevi'nin eşi Ensaf Haydar ve üç çocuğu Kanada'da yaşıyor.

DW / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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