Suskunluğunu bozan Merkel Rusya politikasını savundu

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel Başbabakanlık görevinden ayrıldıktan altı ay sonra ilk kez ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Merkel Rusya politikasında hatalar yaptığı şeklindeki eleştirileri geri çevirdi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçmişteki ilişkileri hakkında ilk kez ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'in dünyaca ünlü sanat merkezlerinden Berliner Ensemble Tiyatrosu'nda, seyircilerin önünde gazeteci/yazar Alexander Osang'ın sorularını yanıtlayan eski şansölye Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını "büyük bir trajedi" olarak gördüğünü ifade ederek, kendine "Bu savaş önlenebilir miydi?" sorusunu sorduğunu dile getirdi.

16 yıllık başbakanlığı döneminde Moskova ile sürekli diyalogtan yana olan ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan Merkel'in bu tutumu günümüzde kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik'te (CDU) sorgulanıyor. Nitekim partinin yeni genel başkanı, Merkel'in parti içi muhalifi Friedrich Merz de, Almanya'nın son 20 yıldaki dış ve güvenlik politikalarını sert sözlerle eleştiriyor.

Diplomatik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasının onların yanlış olduğu anlamına gelmediğini belirten Merkel, Rusya ile ilgili izlediği siyasetin doğru olduğunu savunarak, "Bu yüzden özür dilemeyeceğim" diye konuştu.

Merkel Berliner Ensemble Alxander Osang ile birlikte Fotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

"Ticaret yoluyla değişim" tezinin savunucularından olmadığını dile getiren Merkel, "Putin'in ticaret aracılığıyla dönüştürüleceğine inanmıyordum" söyleminde bulundu.

8 Aralık 2021'de Başbakanlık görevini Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'a devreden Merkel, Putin'in demokrasiyi reddetmesine karşın Rusya'nın her zaman Avrupa'nın komşusu olarak kalacağını ve tamamen göz ardı edilemeyeceğinin de bir gerçek olduğunu sözlerine ekledi.

Siyasi bir yakınlaşmanın mümkün olmadığı durumlarda en azından "bazı ticari ilişkilerin mantıklı olacağını" belirten 67 yaşındaki Merkel, "Rusya ile savaş halinde olmadığımız asgari müşterekler (Modus Vivendi) bulmak yerine, tüm farklılıklara rağmen bir şekilde bir arada yaşamanın Almanya'nın çıkarlarına uyacağını" söyledi.

Rusya'yı daha önce de iki kez kınamıştı

Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı gün Moskova'yı sert sözlerle kınamış, saldırıyı "derin bir kopuş" olarak tanımlamış ve geçen hafta Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) etkinliğinde saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirmişti. Merkel burada yaptığı konuşmada ayrıca, Rusya'nın tüm uluslararası hukuk kurallarını nesnel bir şekilde ihlal ederek hata yaptığını savunmuştu.

Gelişmelerin önlenip önlenemeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Merkel, "Soğuk savaşları sona erdirmenin hiçbir zaman mümkün olmadığı açık" dedi.

Angela Merkel ve Vladimir Putin Fotoğraf: Sergei Guneyev/SPUTNIK/AFP/Getty Images

Putin'in 2007 yılında Soçi'de kendine, "Sovyetler Birliği'nin dağılmasının 20. yüzyılın en kötü olayı olduğunu" söylediğini ifade eden Merkel, bu nedenle ona hiçbir zaman tam olarak güvenmediğini anlattı. Angela Merkel buna karşın, "Rusya'nın Batı tarafından sürekli aşağılandığı" görüşünü ise hiçbir zaman paylaşmadığını vurguladı.

Gazeteci Osang, Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnik'in yönelttiği bir soruyu da okudu. Melnik sorusunda, Rus saldırısını, yatıştırma politikasıyla Merkel'in mümkün kıldığını iddia ederken, Merkel bunu reddetti. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden sonra imzalanan Minsk Barış Anlaşmasını hatırlatan Merkel, söz konusu anlaşma sayesinde Putin'in Ukrayna'ya büyük çaplı zarar vermesinin önlendiğini kaydetti. Eski Almanya Başbakanı aradan geçen yedi yılda Ukrayna'nın geliştiğini ve şimdi direnebilecek güce ulaştığını da vurguladı.

Merkel ayrıca emeklililk günlerini gezerek ve okuyarak geçirdiğini belirterek, bundan sonra doğrudan politikaya müdahele etmeyeceğini vurguladı.

AFP,dpa / TY,ET