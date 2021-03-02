 Suriye′ye kimyasal silah yaptırımı | DÜNYA | DW | 21.04.2021

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DÜNYA

Suriye'ye kimyasal silah yaptırımı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye'nin üyelikten kaynaklanan tüm hak ve imtiyazlarını askıya aldı.

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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), kimyasal gaz kullanmakla suçladığı Suriye'nin üyelikten kaynaklanan tüm hak ve imtiyazlarını askıya aldı. 193 üyeli örgütün Lahey'deki merkezinde yapılan oylamada 87 ülke kabul ve 15 ülke ret oyu verirken 34 ülke çekimser kaldı. Böylece karar için gerekli üçte ikilik çoğunluğa ulaşılırken örgüt tarihinde ilk kez bir üye devletin oy hakkı askıya alınmış oldu.

OPCW yıllık toplantısı çerçevesinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği 46 ülke Salı günü Suriye'nin oy hakkının askıya alınması için girişim başlatmış, tasarıyla ilgili uzlaşmaya varmak için yapılan diplomatik girişimler sonuç vermemişti.

"Tüm tesisler ve silahlar deklare edilecek"

Kabul edilen kararda Şam yönetimi tüm kimyasal silahlarını ve kimyasal silah üretim tesislerini deklare edene kadar Suriye'nin OPCW'deki tüm hak ve imtiyazlarının askıya alındığı belirtiliyor. Askıya alınan hak ve imtiyazlar arasında oy kullanma hakkının yanı sıra idare konseyi için aday gösterme ve örgütte görev üstlenme de bulunuyor.

Karar ayrıca OPCW Başkanı Fernando Arias'ın, Suriye'nin kendisinden talep edilen koşulları tamamen yerine getirip getimediği konusunda düzenli rapor sunmasını da öngörüyor.

Suriye'den "propaganda" suçlaması

Örgüte 2013 yılından beri üye olan Suriye ise kimyasal silah kullandığı suçlamalarını reddederek bu girişimi propaganda aracı diye nitelendirdi.

OPCW'nin oluşturduğu araştırma komisyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye hava kuvvetlerine ait bir askeri helikopterin 2018 yılında bir köye "zehirli klor gazı içeren bir silindir bombası attığına inanılması için makul nedenler olduğunu" bildirmişti. Komisyon, geçen yıl da Suriye'yi 2017 yılında, Letamina bölgesinde klor ve sarin gazı kullanmakla suçlamıştı. 2015-2018 yılları arasında Suriye birliklerinin kimyasal silah kullanımı sonucu binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ya da zarar gördüğü düşünülüyor.

AP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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