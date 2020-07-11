Suriye'ye insani yardım Türkiye üzerinden gönderilecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını öngören, Almanya ve Belçika'nın hazırladığı sınırlandırılmış karar tasarısını kabul etti.

Karar, Konsey'de günlerce süren yoğun tartışma ve müzakerelerin ardından, Cumartesi günü yapılan beşinci oylamada alındı. Alınan karar doğrultusunda, insani yardım malzemeleri Türkiye'nin Suriye sınırındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava üzerinden ülkenin kuzeybatısındaki sivil halka ulaştırılacak. Rusya ve Çin'in veto ettiği karar tasarısında, Cilvegözü ile birlikte Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden de yardımların gönderilmesi öngörülüyordu.

Ayrıca kabul edilen karar tasarısında, yardım programının bir yıl süreyle geçerli olması kararlaştırıldı. Geçerliliği Cuma geceyarısı dolan yardım programı altı yıl boyunca yürürlükte kalmıştı.

Ülkeye insani yardımların mevcut koşullarda ulaştırılmaya devam edilmesi önerisi, Şam'ın müttefiklerinden ve BMGK'nın beş daimi üyesinden ikisi olan Rusya ve Çin'in vetolarıyla reddedilmişti. Şimdiki önerinin kabul edilmesi de Moskova ve Pekin'in çekimser kalmasıyla mümkün oldu. 12 üye ülke tasarı lehinde oy kullanırken, Dominik Cumhuriyeti de çekimser kalan üçüncü ülke oldu.

"Aynaya nasıl bakacaksınız?"

Birleşmiş Milletler (BM), ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan Suriyelilere yapılacak yardımlar hakkında "cankurtaran halatı" benzetmesini yapıyor. Ancak yapılan oylamanın ardından, Konsey'den geçen yeni düzenlemenin yetersiz olabileceği endişesi artıyor.

Oylamanın ardından ortak bir açıklama yayınlayan Almanya ve Belçika, "Tek sınır kapısı yeterli değil ancak hiçbir sınır kapısının olmaması, bölgenin tamamının kaderini tehlikeye atardı" dedi.

Almanya'nın BM nezdindeki Büyükelçisi Christoph Heusgen ise, Rusya ve Çin'i sert bir dille eleştirdi. Heusgen, Rus ve Çinli mevkidaşlarına hitaben, "500 bin çocuğa yardımların kesilmesi talimatını veren insanlar yarın aynaya nasıl bakacak?" sorusunu yöneltti.

Birleşik Krallık'ın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Jonathan Allen, Türkiye'nin Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babüselame Sınır Kapısı üzerinden yapılan yardımların durdurulmasının, "Suriye'nin kuzeybatısındaki 1,3 milyon insanın muhtaç oldukları yardımlardan mahrum kalmasına neden olacağını" söyledi.

Rusya'nın BM temsilci yardımcısı Dimitri Polyanskiy ise, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, her zaman, Suriye'ye insani yardımların Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ve ülkenin hukuki hükümetiyle koordinasyon içinde ulaştırılmasının taraftarıdır. Bu mesele siyasileştirilmemelidir" dedi.

Krizin çözüme kavuşturulması için yürütülen diplomasi trafiğine Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da katılmıştı. Maas, "Herkesi anlaşmanın önünü daha fazla tıkamamaya davet ediyorum" demişti.

Ocak ayında da uzun süren zorlu görüşmelerin ardından, yardımların gönderileceği sınır kapısı sayısı ikiye düşürülerek Rusya ikna edilmiş ve insani yardımların yapılması mümkün kılınmıştı.

Reuters/BÜ,JD

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