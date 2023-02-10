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Fotoğraf: Hussein Malla/AP/picture alliance
Felaket

Suriye'ye insani yardım kamyonları geçti

2 saat önce

Depremden ağır etkilenen Suriye'ye Cuma günü insani yardım taşıyan kamyonların geçtiği açıklandı. Türkiye'nin Şam yönetiminin kontrolündeki topraklara açılan bir sınır kapısının açılmasını değerlendirdiği bildirildi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerden ağır etkilenen Suriye'ye insani yardımlar Türkiye üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü insani yardım taşıyan 14 kamyonun Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine geçtiği duyuruldu.

IOM sözcüsü Paul Dillon, "Bu konvoylar elektrikli ısıtıcılar, çadırlar, battaniyeler ve bu feci deprem sonucunda yerlerinden olanlara yardımcı olacak başka eşyalar taşıyor" diyerek yardımların İdlib'e gittiğini söyledi.

Für Artikel: DW Middle East - Assad nutzt Erdbeben politisch aus
Suriye depremden ağır etkilendiFotoğraf: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images

Sınır geçişleri

Bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Şam yönetiminin kontrolündeki topraklara geçiş sağlayan bir sınır kapısının da yeniden açılmasını değerlendirdiğini, bu bağlamda Hatay ili ile Suriye hükümetinin kontrolündeki Lazkiye vilayetine geçişin açılabileceğini aktardı. Bu durumda deprem yardımlarının doğrudan Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolü altındaki bölgelere gönderilmesi söz konusu olacak. Türkiye'nin ayrıca İdlib'e sınır geçişini de açmayı değerlendirdiği bildirildi.

Şu anda Türkiye ile Suriye'nin kuzeybatısını elinde tutan muhalifler arasında Babül Hava'da (Cilvegözü) bir sınır geçişi açık bulunuyor. Bu geçiş Pazartesi günkü depremin ardından kısa süreliğine kapatılmış, ancak Perşembe günü yeniden açılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Babül Hava'ya (Cilvegözü) erişimin yaklaşık 4 milyon kişi için depremden önce de insani yardım açısından bir "can simidi" görevi gördüğünü ve ihtiyaçların depremden sonra daha da büyüdüğünü ifade etti. Türkiye ile Suriye arasında dokuz noktada sınır kapısı bulunuyor.

Esad Halep'i ziyaret etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad deprem sonrası Halep şehrini ziyaret etti. Esad çiftinin Halep Üniversitesi hastanesindeki yaralıları ziyaret ederken fotoğrafları yayımlandı.

dpa,Reuters / SSB,ET

 

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