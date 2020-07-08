 Suriye’ye insani yardım için çözüm arayışı sürüyor | DÜNYA | DW | 11.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suriye’ye insani yardım için çözüm arayışı sürüyor

Suriye’de yaşayan milyonlarca kişi için hayati öneme sahip olan BM insani yardımlarının Rusya ve Çin’in vetosu nedeniyle kesintiye uğraması söz konusu. Ancak yardımların devamı için yoğun diploması trafiği devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye insani yardım kararı alınamadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye insani yardım kararı alınamadı

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle zor durumda olan sivil halka yönelik insani yardımların devamına ilişkin tasarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya ve Çin tarafından veto edilmesinin ardından, konunun çözüme kavuşturulması için diplomatik çabalar devam ediyor.

İnsani yardımların devamı için yoğun çaba sarfeden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Almanya'nın BMGK'de çıkan ve Suriye'nın kuzeyinde yaşayan milyonlarca insan için acı bir haber olan veto kararından üzüntü duyduğunu ancak müzakerelerin bugün de devam ettiğini ifade ederek, "Herkesi anlaşmanın önünü daha fazla tıkamamaya davet ediyorum" dedi.

BMGK'ye sunulan karar tasarının Rusya ve Çin tarafından yine veto edilmesinin ardından dönem başkanı Almanya ve Belçika'nın ortak açıklamasında, "Biz 24 saat boyunca çalışmaya hazırız. Başkalarını da, Güvenlik Konseyi'nin kaderleri üzerinde vereceği kararı bekleyen Suriye'deki milyonlarca insanı düşünmeye davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu iki ülkenin son üç günde BMGK'ye getirdiği iki karar tasarısının da Rusya ve Çin'in vetosuna takılması sonucu Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardımların hukuki zeminini oluşturan ve 2014 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler kararının süresi Cuma geceyarısı itibarıyla sona erdi.

Süresi dolan eski karar, BM'ye yardımları sınır kapılarından geçirerek Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelere de ulaştırma hakkı tanıyordu. Batı kaynaklarına göre Suriye'de halihazırda 2,8 milyon insan bu yardımlara muhtaç durumda. Rusya'nın vetosu nedeniyle BM'nin geçiş yaptığı sınır kapılarının sayısı Ocak ayında dörtten ikiye indirilmiş ve bu durum, bölgedeki insani yardım örgütlerinin ifadelerine göre bazı yerlerde ikmal ve iaşe durumunun kötüye gitmesine neden olmuştu.

İdlib vilayetinde yaklaşık 3 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

İdlib vilayetinde yaklaşık 3 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Rusya-Suriye işbirliği

Karar tasarısının BMGK'de bloke edilmesi sebebiyle, halen Türkiye-Suriye sınırındaki iki kapıdan yapılan uluslararası insani yardım sevkiyatı tamamen kesilmesi gündeme geldi. Mevcut sisteme göre yardımlar Türkiye'nin Öncüpınar sınır kapısı karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babülhava'dan Suriye'ye ulaştırılıyordu. Uluslararası gözlemcilere göre BM yardımlarının kesintiye uğraması, Rusya'nın müttefiki olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın konumunu güçlendirebilir.

Moskova ise Suriye hükümetinin etki alanının genişlediğini ve şu ana dek BM kararı doğrultusunda yapılan yardımların "adım adım azaltılabileceğini" savunuyor. Rusya son olarak Cuma günü akşam saatlerinde, insani yardımların sadece Babülhava sınır kapısından ve 12 ay boyunca devam etmesini öngören bir taslağı BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. Ancak söz konusu tasarı Konseyin pek çok üyesi tarafından kabul edilemez olarak nitelendirilerek reddedildi.

Çok sayıda uluslararası insani yardım kuruluşu yardım sevkiyatı ve açlık gibi konuların bazı ülkeler tarafından bir silah gibi kullanıldığını ifade ederek buna tepki gösterirken, Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "Sığınmacıların son derece dramatik olan durumları dikkate alındığında, dünya toplumunun, Pekin ve Moskova'dan duyulacak şekilde isyan etmesi gerekiyor" dedi.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Suriye'deki insani krize yaklaşık 7 milyar euro yardım sözü

Suriye'deki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplumdan yaklaşık 7 milyar euro yardım sözü geldi. Yardım örgütlerine göre bu miktar temel gıda fiyatlarının yüzde 200'den fazla arttığı Suriye için yetersiz. (30.06.2020)  

İnsani yardım örgütlerinden Suriye uyarısı: Durum daha da kötüleşebilir

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suriye’nin kuzeyindeki çatışma koşullarına dikkat çekerek, durumun pandemi nedeniyle daha derin bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. (21.05.2020)  

UNICEF: Suriye'de her on saatte bir çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de her on saatte bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. UNICEF'e göre, 2 milyon 800 bin Suriyeli çocuk okula gidemiyor. (13.03.2020)  

Benzer içerik

Sicherheitsrat der UN berät Erhaltung des Weltfriedens

Suriye’ye insani yardım Rusya ve Çin’in vetosuna takıldı 08.07.2020

Suriye’ye gönderilen BM insani yardım programının süresi Rusya ve Çin’in vetosu nedeniyle uzatılamadı. Rusya, Türkiye’den yardımların gönderildiği iki sınır kapısından sadece Cilvegözü'nün kullanılmasını istiyor.

Symbolbild EU Türkei

TS: Türkiye AB'ye muhtaç ama çatışmayı yeğliyor 09.07.2020

Alman basınının yorum köşelerinde Türkiye-AB ilişkilerindeki gerginlik, Rusya ve Çin'in Suriye'ye insani yardımı veto etmesi ve Almanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığı konuları öne çıkıyor.

Syrien | Der Katzenmann von Aleppo

Welt: Suriye'ye yardım için Rusya'dan çekinilmemeli 10.07.2020

Alman basınının yorum köşelerinde Rusya'nın Suriye'ye insani yardımları veto etmesi, Almanya'da artan aşırı sağ ve sol şiddet ile korona kısıtlamalarının önemine ilişkin konular ağırlıkta.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

DSÖ: En yüksek günlük vaka sayısı

Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 228 bin 102 koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. En fazla artış kaydedilen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  