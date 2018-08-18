Suriye'nin yeniden inşası için dörtlü işbirliği

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Almanya'da Cumartesi günü bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Peskov, Rusya ve Almanya'nın Türkiye ve Fransa ile yeni dörtlü bir formatta Suriye'nin istikrara kavuşması için çalışma istediğini duyurdu. Planlanan bu dörtlü işbirliği formatının ilk aşamada uzmanlar düzeyinde olacağını belirten Peskov, daha sonra bir zirve buluşması gerçekleşebileceğini ifade etti. Peskov, ancak bu konuda kesin bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

Putin'den Avrupalılara çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin dün Berlin'in kuzeyindeki Meseberg Şatosu'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelmişti. Suriye ve Ukrayna krizlerinin ele alındığı görüşmede Putin, Avrupalılardan Suriye'nin yeniden imarına katılmalarını isteyerek "İnsani yardımlarla Suriye'nin güçlendirilmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Öncelikle Suriye dışındaki mültecilerin ülkelerine geri dönebilecekleri bölgeler oluşturulmasının gerekli olduğunu vurgulayan Putin, savaş sırasında büyük zarar gören su tedariki ve ısınma gibi sistemlerin kurulması gerektiğini söyledi. Rus lider, sadece Avrupa'da değil Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelerde milyonlarca Suriyeli mültecinin varlığına dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın sorumluluğuna işaret eden Almanya Başbakanı Merkel de Suriye'de henüz siyasi sürecin başlamadığını dile getirdi. Suriye'nin birçok bölgesinde savaş koşulları sona ermesine rağmen henüz bir barış düzeninin oluşmadığını kaydeden Merkel, bu barış düzenine anayasa reformu ve seçimlerin de dahil olduğunu söyledi. Merkel, İdlib'in kuzeyinde insani bir felaketin önlenmesi konusunda da uyardı. İdlib'te Rusya ve İran destekli Suriye ordusunun muhalif güçlere karşı operasyonları devam ediyor.

Rus gazının güvenirliği

Putin - Merkel görüşmesinde doğal gaz sevkiyatının güvenliği de gündeme geldi. Rusya'nın doğal gaz sevkiyatının güvenilir olduğunu belirten Putin, Rus gazını Rusya'dan doğrudan Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 adlı boru hattının güveni daha da iyileştireceğini söyledi. Yeni boru hattının inşasından sonra Ukrayna üzerinden gaz geçişinin devam edebileceğini de belirten Putin “Asıl mesele Ukrayna üzerinden bu geçişin ekonomik şartlara uygun olup olmamasıdır” şeklinde konuştu.

Kuzey Akım 2 projesine ABD, Ukrayna ve Polonya karşı çıkıyor.

Almanya Başbakanı Merkel, gelecek hafta Gürcistan, Ermenistan ve Azerbeycan'a seyahat edecek. Merkel'in Azerbeycan ziyareti sırasında Rus gazına bağımlılığı azaltmak için Avrupa'ya alternatif bir boru hattı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

dpa/SSB/HS

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