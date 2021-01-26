 Suriye′nin kuzeyine hava operasyonu | DÜNYA | DW | 21.03.2021

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DÜNYA

Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre Türkiye 17 ay sonra ilk kez Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu düzenledi.

Kriegsflugzeug der türkischen Luftwaffe

Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türkiye'nin 17 ay sonra ilk kez Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu düzenlediğini duyurdu. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada bir Türk savaş uçağının cumartesi akşam saatlerinde Ayn İsa yakınlarındaki Sayda köyünde bulunan Suriye Demokratik Güçleri mevzilerini bombaladığını açıkladı.

Kürt milislerin elinde bulunan bölgeye Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı Ekim 2019'dan bu yana ilk kez hava operasyonu düzenlediği belirtiliyor. Askeri harekat sonucunda sınır boyunca 120 kilometrelik bir hat Türkiye'nin eline geçmiş ancak Ayn İsa çevresi ve kent Kürt milislerin kontrolünde olmayı sürdürmüştü. Stratejik açıdan önemi bulunan kentin geri alınması için Türkiye ile SDG arasında çatışmaların yeniden başladığı gelen bilgiler arasında.

Milli Savunma Bakanlığı da bugün Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK'YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi” açıklamasını yaptı.

DW, AFP / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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