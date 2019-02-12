 Suriye′nin kuzeyinde Öcalan eylemi | DÜNYA | DW | 15.02.2019

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DÜNYA

Suriye'nin kuzeyinde Öcalan eylemi

Suriye'nin Kamışlı kentinde 20 yıldır İmralı cezaevinde olan Öcalan'la dayanışma için eylem düzenlendi. PKK lideri Öcalan, 20 yıl önce yakalanarak hapse atılmıştı.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan’a cezaevinde kötü muamelede bulunulduğu iddiaları temelinde yapılan dava başvurusunu reddetti. Başvuru "iddialar savunulabilir şikayete dayanmadığı" gerekçesiyle geri çevrildi. (27.09.2018)

Cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan, iki yılı aşkın bir süre sonra kardeşiyle görüştürüldü. Hem ailesi hem de HDP, görüşmenin Öcalan'a yönelik tecritin kalktığı anlamına gelmediğini belirtti. (13.01.2019)

Suriye'nin Kamışlı kentinde 20 yıldır hapiste olan Öcalan'la dayanışma için eylem düzenlendi. Öcalan, 20 yıl önce yakalanarak hapse atılmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde binlerce kişi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 20 yıldır hapiste olmasını protesto için eylem yaptı. Öcalan bayrakları taşıyan göstericiler, kente yürüdü.

Eylemciler arasında yer alan 60 yaşındaki Turkiya, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Sebepsiz yere liderimizi hapse attılar ve hiçbir ülke ses çıkarmadı" dedi.

Suriye Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eş başkanlarından Şahoz Hasan da "Eylem bir kez daha liderimizin hümanist fikirleri olduğunu ve onu desteklediğimizi gösterdi" diye konuştu.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın lideri olan Öcalan, 1999 yılında Kenya'da yakalanmıştı.

71 yaşında olan Öcalan, İmralı adasındaki hapishanede ömürboyu hapis cezası çekiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki etnik gruplar arasında Kürtler de yer alıyor. Türkiye, bölgede etkin olan PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü PYD'yi terör örgütü olarak kabul ediyor.

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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