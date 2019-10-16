 Suriye′nin kuzeyi insani yardıma muhtaç | DÜNYA | DW | 17.10.2019

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DÜNYA

Suriye'nin kuzeyi insani yardıma muhtaç

Türkiye’nin operasyon düzenlediği Suriye’nin kuzeydoğu bölgesinde yaşayan sivillerin durumuna dikkat çeken insan hakları örgütleri, daha şimdiden insani yardımlara ihtiyaç duyulmaya başlandığını bildirdi.

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Türkiye'nin askeri harekat düzenlediği Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde yaşayan sivillerin durumu, insan hakları örgütlerince endişe ile izleniyor. Çocuklara yardım örgütü Terre des Hommes'un yöneticilerinden Birte Kötter, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, çatışma bölgesindeki sığınmacı ve tutsak kamplarında yaşayan, en az 40 farklı ülkeden yaklaşık 9 bin çocuk bulunduğunu ve bunların, savaşın etkilerinden ve terör örgütü IŞİD'in ideolojisinden korunması için, vatandaşı olduğu ülkeler tarafından acilen bölgeden çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kötter, savaşın dehşetini yaşamış çocuklara sadece hukuk devleti normları ve demokratik çerçeve içinde yaklaşılabileceğini vurguladı.

Suriyeli Kürtler de Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak IŞİD'e katılmak üzere bölgeye gelen ve şu anda tutsak olan vatandaşlarını, ülkelerine götürmelerini talep ediyor. Resmi verilere göre, Eylül ayı sonu itibarıyla Suriye'de tutuklu 111 IŞİD üyesi bulunuyor. Almanya hükümeti şu ana dek sadece birkaç tane çocuğun ülkeye dönüşünü sağladı.

400 bin kişi yardıma muhtaç

Bir başka insani yardım örgütü Diakonie Katastrophenhilfe'nin Başkanı Cornelia-Füllkrug-Weitzel ise uluslararası aktörlerin, bölgenin siyasi açıdan yönlendirilemeyecek bir hal alan durumunu, kendi siyasi ve jeostratejik hedeflerine askeri şiddet yoluyla ulaşmak için kullandıklarını belirtti.

Füllkrug-Weitzel ayrıca, "Suriye halkı yaklaşık dokuz yıldır savaşın esiri olmuş durumda" diyerek, taraflardan hiç birinin, bu savaş travması ve yorgunluğu içindeki yoksul halkı düşünmediğini dile getirdi. Cornelia-Füllkrug-Weitzel, Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye'nin operasyon başlattığı günden bu yana yaklaşık 200 bin insanın bölgeden kaçmak zorunda kaldığını ve çatışma bölgelerinde de yaklaşık 400 bin kişinin yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

"Güvenli bölgede yerleşim birimleri bir ütopya"

Bu arada Frankfurter Allgemeine Zeitung'a röportaj veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye'nin kuzeyinde sığınmacılar için yerleşim birimlerinin yer alacağı bir güvenli bölge planlarını "ütopya" olarak nitelendirdi. Bölgede kurulması planlanan kentler ve bu yerleşim birimlerinin alt yapısı için yaklaşık 25 milyar dolara ihtiyaç olduğunu kaydeden Çeviköz, "Hiç kimse bunu üstlenmek istemiyor, Türkiye'nin de yapamayacağı açık" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü yaptığı bir konuşmada, Türkiye Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye iki milyon Suriyeli'nin yerleştirileceğini dile getirmişti.

KNA,AP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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