Suriye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı

Suriye'de Kadın İşleri Ofisinin ardından Süveyda Valiliği ve Merkez Bankası Başkanlığı pozisyonlarına da kadın yöneticiler getirildi.

Suriye'de işbaşındaki geçici hükümet ülke tarihinde ilk kez Merkez Bankasına bir kadın başkan atadı. Son altı yıldır bankada Başkan Yardımcılığı yapan Maysa Sabreen bugün yeni görevine başladı.

"Geçici başkan" olarak görevlendirilen Sabreen'in görev süresinin ne zaman sona ereceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Sabreen geçmişte Şam Borsası yönetim kurulunda da görev yapmıştı.

Suriye ulusal parası iç savaşın başladığı 2011'den beri değerinin yüzde 90'ını kaybetti.

Güneydeki Süveyda'ya Dürzi kadın vali

Yeni rejim ülkenin güneyindeki Süveyda vilayetine vali olarak da bir kadını atadı. Dürzi cemaatine mensup olan Muhsina el Mahithaui yine nüfusunun çoğu Dürzi olan vilayeti yönetecek.

El Mahithaui daha önce banka yöneticiliği yapıyordu.

Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetimde Kadın İşleri Ofisinin başına da kadın yönetici getirilmişti.

Suriye'nin yeni Savunma Bakanı

Öte yandan ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak ise Murhef Ebu Kasra görevlendirildi. Kasra geçen beş yıldır Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün askeri kanadını yönetiyordu.

Esad'ın devrilmesinde önemli rol oynayan 41 yaşındaki Kasra'ya bakan olarak atanmadan kısa süre önce general unvanı verildi.

Kasra 17 Aralık'ta verdiği bir mülakatta; başta HTŞ olmak üzere tüm grupların silah bırakarak resmi orduya katılmaları gerektiğini söylemiş, uluslararası toplumu İsrail'in Suriye topraklarına yönelik işgali konusunda bir çözüm bulmaya çağırmış, Şam'ın egemenliğinin otonom Kürt topraklarını da kapsaması gerektiğini söylemişti.

AFP,dpa / MUK,TY

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