 Suriye′nin doğusunda IŞİD′e operasyon | DÜNYA | DW | 10.02.2019

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DÜNYA

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e operasyon

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e yönelik operasyon hız kazandı. Bölgede 600'den fazla cihatçı olduğu düşünülüyor. SDG'ye göre bu cihatçılar arasında IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi yok.

Syrien Angriffe US-geführte Koalition in Hajin (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

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ABD Başkanı Trump, Irak ve Suriye'de IŞİD’in kontrolü altındaki toprakların neredeyse tamamen geri alındığını, resmi açıklamanın haftaya yapılmasını beklediğini söyledi. (07.02.2019)

ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonu, son 4 yılda Suriye ve Irak'ta düzenlenen hava saldırılarında en az bin 190 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak gözlemcilere göre bu sayı en az 7 bin 263. (31.01.2019)

Çoğunluğu IŞİD'li cihatçıların akrabası olduğu belirtilen sivillerin, örgütün Suriye'deki son kalesi Hajin'den ayrılmaya başladıkları bildirildi. Gözlemevi'ne göre şu ana kadar 11 bin 500 kişi kenti terk etti. (27.12.2018)

Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin doğusunda IŞİD'in elinde tuttuğu son bölge olarak gösterilen alanı ele geçirmek için operasyonu yoğunlaştırdı.

Sivillerin bölgeyi terk etmesi için verilen bir haftalık aranın ardından operasyon tekrar başladı. SDG'nin saha komutanı, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgide, "Şu an yoğun çatışmalar var. Operasyon başlattık ve savaşçılarımız ilerliyor" dedi.

Suriye'deki gelişmeleri yakından izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgedeki tarım arazilerinde ilerlemeyi sürdürüdüğünü söyledi. Gözlemevinin başkanı Rami Abdül Rahman, "Çatışamalar sürüyor. Bu sabah yoğun çatışmalar vardı. Mayınlar patlıyor" dedi. 

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin doğusundaki petrol zengini Deyr ez Zor'a yönelik operasyonları Eylül ayında başlatmıştı. Operasyon sonucu IŞİD'in etkin olduğu alan daraltılmıştı.

SDG, bölgede 600'e yakın cihatçının olduğunu söylüyor. Ancak yüzlerce sivilin de mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Cihatçılar arasında IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin olduğu düşünülmüyor. AFP'ye konuşan SDF sözcüsü Mustafa Bali, "el Bağdadi'nin Suriye'de olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

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Musul'un tüm gününü çöp yığınlarında geçiren çocukları

AFP/ÖA,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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