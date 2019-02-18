Suriye'nin doğusunda bombalı saldırı

IŞİD'e karşı operasyonların sürdüğü Deyr ez Zor bölgesinde bir petrol sahasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14'ü petrol işçisi en az 20 kişi öldü.
Suriye'nin doğusunda düzenlenen bombalı saldırıda aralarında petrol işçilerinin de olduğu en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre bomba yüklü aracın kullanıldığı Deyr ez Zor vilayetindeki saldırı, IŞİD'e karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) üs olarak kullandığı petrol sahası yakınında düzenlendi. Gözlemevi, patlamada 14 petrol işçisi ile onları koruyan altı SDG üyesinin öldüğünü açıkladı.
Deyr ez Zor IŞİD'in Suriye'de direniş gösterdiği son bölge özelliğini taşıyor. 2014'te Irak'ta Musul ve Suriye'de Rakka gibi büyük kentler başta olmak üzere Ortadoğu'da geniş bir bölgeyi işgal eden IŞİD, 2018 sonu itibariyle elindeki yerleri neredeyse tamamen kaybetti.
SDG, geçen Eylül ayında IŞİD'i bölgeden tamamen temizlemek için kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Deyr ez Zor'a bağlı bir çok yerleşim yeri IŞİD'den geri alınırken, örgüt az bir bölgede direnişini sürdürüyor.
AFP/GY,HT
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