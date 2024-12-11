Suriyeliler için Cilvegözü yeniden umut "kapısı" oldu

Geride bıraktıkları akrabaları ve mülklerine kavuşmak için yolunu tuttukları Cilvegözü Sınır Kapısı'nda DW'ye konuşan Suriyeliler, gelecekten umutlu.

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye'den her gün yüzlerce Suriyeli ülkesine dönüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, rejim yıkılmadan önce hergün 350-400 civarında olan Suriye'ye geçişler iki katına çıktı. Sahadaki gözlemciler de iktidarın değiştiği ilk gün yaklaşık bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre bu sayı giderek artacak. Ankara'da katıldığı "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"nda konuşan Erdoğan, "Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır... Barış ortamı kök saldıkça gönüllü geri dönüşlerin sayısı da zamanla artacaktır" dedi.

Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerden ülkelerine dönenlerin kimlikleri alınıp, adları "Gönüllü Geri Dönüş" olarak işaretlenerek sistemden düşülüyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerden sadece "kesin dönüş" yaptığını beyan edenlerin Suriye'ye geçişine izin veriliyor.

Peki sınırda ne yaşanıyor? Suriyelileri ne bekliyor?

"Suriye yeniden çok güzel"

Deutsche Welle (DW) muhabiri Julia Hahn, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözu Sınır Kapısı'nda evlerini dönmeyi bekleyenlerle konuştu. Kimi yıllardır görmediği ailesiyle kavuşmak kimi de yıllar evvel geride bıraktığı mülklerini geri alabilmeyi umduğunu dile getiriyor.

Ailesiyle 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Aladdin, memleketi Halep'e dönmek üzere sınırda bekliyor. Suriye'yi yeniden inşa etmek için çalışacağını söyleyen 28 yaşındaki Aladdin, "Esad gitti, Suriye yeniden çok güzel. Evimiz, her şeyimiz orada. Gideceğiz ve orada kalacağız" diyor.

Fotoğraf: Dilara Senkaya/REUTERS

Sınırın öteki tarafına geçmek için bekleyenlerden biri de 21 yaşındaki Hüseyin. Başkent Şam'a giderek 14 yıldır görmediği ailesine kavuşabilmeyi umuyor. "Esad topraklarımızı aldı, evimizi aldı. Şimdi o gitti ve bizim olanı geri alacağız" diye konuşuyor.

Anlattığına göre Hüseyin'in babası Türkiye'ye kaçmadan önce kötü şöhretli Sednaya Cezaevi'nde yedi sene kalmış. Rejim devrildikten sonra girilen ve işkencenin gün yüzüne çıktığı hapishaneye 14 yıl önce kapatılan amcasının akıbetini ise bilmiyor.

"Sıfırdan başlayacağım"

Muhammed Sari 32 yaşında. Memleketi Humus'a dönmek istiyor. Esad'ın gittiğine hâlâ inanamadığını söyleyen Sari, "Kesinlikle inanılmaz bir şey, rüya gibi" diyor hislerini anlatırken. Bugünü rüyalarında gördüğünü belirten Sari, yeni yönetimden umutlu: "(Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed) el Colani için terörist diyorlar. Hayır, öyle değil. O iyi bir adam ve ülkeyi iyi bir yer yapacak."

Sari, Suriyelilere kapı açan Türkiye ve diğer ülkelere de teşekkür ediyor.

Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'ye geçişlerde artış yaşandı. Fotoğraf: Dilara Senkaya/REUTERS

Cilvegözü'nde DW Türkçe ekibinden Kazım Kızıl'ın miktofon uzattığı Suriyeli bir genç de Türkiye'de geçirdiği günlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ancak şimdi sıfırdan yeni bir hayata başlayacağını anlattı: "Biz yedi yıl önce Türkiye'ye geldik. Burada güzel bir hayat yaşadım Allah'a şükür. Çalıştım. Şimdi Suriye'ye gideceğim inşallah. Savaş vardı, şimdi hiçbir şey kalmadı elhamdülillah. İnşallah Suriye'ye gidecek, orada kalacağım. Orada sıfırdan yeni bir hayata başlayacağım."

Bir başka Suriyeli ise okumak için Suriye'ye gideceğini belirtiyor: "Okumaya. Burada çalışıyordum. Olmadı. Orada okula devam edeceğim."

DW/MUK,CÖ

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