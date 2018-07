Suriyeli muhalifler Golan sınırını Esad'a bırakıyor

Suriye’nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire'de silahlı muhaliflerle rejim güçleri arasında bir kapitülasyon anlaşması imzalandı. Anlaşmanın imzalandığını her iki taraf da doğruladı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir muhalif, anlaşmanın Rusya ile imzalandığını söyledi. Anlaşma uyarınca silahlı muhaliflerin Esad rejimini kabul etmek ya da silahlı muhaliflerin kontrolünde olan İdlib bölgesine gitmek gibi iki seçeneği bulunuyor.

Lübnan Hizbullahı'ndan alınan bilgiye göre anlaşma uyarınca Suriye ordusuna bağlı iki tugay 2011 yılında iç savaştan önce konuşlu oldukları bu bölgeye yeniden konuşlandırılacak. Muhaliflerin verdiği bilgilere göre de tugaylara Rus askeri polisi eşlik edecek. Ağır silahların teslimi konusunda ise müzakereler sürecek. Anlaşmanın ne zaman uygulanmaya başlayacağı henüz bilinmiyor.

İdlib’de tahliye tamamlandı

Öte yandan Suriye rejim güçleriyle muhalifler arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca İdlib’de muhaliflerin kuşatması altında bulunan rejim yanlısı iki köyün tahliyesi tamamlandı.

Suriye devlet medyasında çıkan haberlere göre nüfusun çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Fua ve Kefrayya'dan öncelikle ambulanslarla hastalar tahliye edildi. Perşembe sabah saatlerinde de geri kalan nüfus ve savaşçılar 120'den fazla otobüsle Halep vilayetine taşındı. Yaklaşık 7 bin kişinin serbest bırakılması karşılığında hükümet de cezaevlerindeki yaklaşık bin 500 tutukluyu serbest bırakacak.

Söz konusu anlaşmaya İran Devrim Muhafızları ile Tahrür üş Şam arasında yapılan müzakereler sonucunda varıldığı, müzakerelere Türkiye’nin de dahil olduğu belirtiliyor.

İnsan hakları grubu The Syria Campaign hükümetin serbest bıraktığı tutuklular arasında uzun süredir tutuklu olan insan hakları aktivistlerinin bulunmadığını duyurdu. The Syria Campaign İcra Direktörü Laila Kiki "İki ya da üç ay önce tutuklanmış olanları serbest bırakıyorlar, yani yıllardır tutuklu olan barışçıl aktivistler bu anlaşmalara dahil edilmiyor” dedi. Kiki "Rejim; sivil, barışçıl, şiddete dahil olmayan aktivistler üzerindeki baskısını sürdürmeye devam ediyor" diye konuştu.

AFP, Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe