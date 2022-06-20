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Fotoğraf: picture-alliance/AA/B. Kasim
PolitikaSuriye

Suriyeli muhalifler arasında ateşkes sağlandı

2 saat önce

Suriye'de kendi aralarında çatışan Türkiye destekli muhalif gruplar Ankara'nın arabuluculuğunda ateşkese vardı.

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Suriye'de Türkiye destekli muhalifler arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlandı.

Suriyeli silahlı grupların temsilcilerinin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Suriye Ulusal Ordusu çatısındaki Feylek el Şam, Ahrar el Şam, Ceyş'ül İslam ve Şam Cephesi arasındaki ateşkese Türkiye arabuluculuk etti.

Gruplar arasında geçen Cumartesi günü Halep vilayetine bağlı El Bab kenti yakınlarında yaşanan çatışmalarda en az sekiz kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Çatışmalar, geçmişte El Kaide'ye bağlı olan Heyet Tahrir el Şam'ın Suriye Ulusal Ordusu kontrolündeki bölgelere konuşlanmasına olanak tanımıştı. Bu durum, Heyet Tahrir el Şam'ın, kontrol ettiği bölgeleri İdlib vilayetinden Afrin'e doğru genişletme arayışında olduğu iddialarını da beraberinde getirmişti.

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki kuzeybatısı, Esad rejimini devirmek isteyen muhaliflerin elindeki son bölge. Ancak bölgenin kontrolü, cihatçı gruplar ve Türkiye destekli Suriyeli muhalifler arasında bölünmüş durumda.

Suriye'de silahlı muhalif gruplar arasındaki iç çatışmalar bu ülkedeki Esad karşıtı ayaklanmanın başladığı 2011 yılından beri sürüyor. Söz konusu çatışmalar, İran ve Rusya'dan da destek alan Esad rejiminin Suriye'de kaybettiği birçok bölgeyi geri kazanmasını kolaylaştırdı.

Türkiye, Suriye Ulusal Ordusu'nun yardımıyla2016 yılından beri Suriye'nin kuzeyine dört askeri operasyon düzenledi. Suriyeli muhalif komutanlar son dönemde yeni bir olası operasyon için hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirtiyor.

DW,rtr/CÖ,JD

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