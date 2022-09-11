Türkiye'den Avrupa'ya sığınmacı konvoyu hazırlığı

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların konvoy halinde Avrupa'ya geçmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Telegram üzerinden organize olan mültecilerden yanlarına uyku tulumu, can yeleği gibi malzemeler almaları isteniyor.

Türkiye'de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan bir grup sığınmacının Avrupa Birliği (AB) sınırlarına ulaşmak için bir konvoy oluşturmayı planladığı öne sürülüyor. Konvoy oluşturulmasına dair planların, altı gün önce kurulan ve yaklaşık 70 bin kişi tarafından takip edilen bir Telegram kanalı üzerinden sanal ortamda hazırlandığı bildirildi.

Planı organize edenler, sığınmacıları yanlarında uyku tulumu, çadır, can yeleği, su, konserve yiyecek ve ilk yardım kiti bulundurmaya çağırıyor. Adının açıklanmasını istemeyen 46 yaşındaki bir sığınmacı AFP'ye (Agence France-Presse) yaptığı açıklamada, "Gitme zamanı geldiğinde bunu duyuracağız" dedi. Aynı kişi organizatörlerden bazılarının AB'de yaşadığını da belirtti.

Organizatörler konvoyun 50 kişilik gruplara ayrılacağını ve her birinin başında bir gözetmenin bulunacağını söylüyor.

Telegram kanalınının bir yöneticisi tarafından paylaşılan mesajda, "10 yıldır Türkiye'deyiz, korunuyoruz... Ama Batılı ülkeler bu yükü paylaşmalı" ifadesi yer aldı.

Türkiye'de siyasilerin "geri gönderme" söylemleri

Türkiye'de resmi olarak 3,7 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Türkiye'deki pek çok Suriyeli, özellikle de Ankara'nın Şam'a yönelik tutumunun değişmeye başlamasının ardından Suriye'ye geri gönderilme korkusu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda bir milyon Suriyeli sığınmacıyı gönüllülük esasına göre geri göndermeyi planladıklarını açıklamıştı.

2020 yılında Ankara'nın, "Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağız' yönündeki açıklamasının ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına yığılmıştı.

Sığınmacılar Türkiye'de uzun süredir siyasetin başlıca konusu. Yaklaşan seçimler öncesinde birçok muhalefet partisi sığınmacıları ülkelerine geri gönderme planlarını gündeme getiriyor.

Suriye'de 2011 yılında hükümet karşıtı protestoların şiddet yoluyla bastırılmasının ardından başlayan iç savaşta yaklaşık yarım milyon insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de evlerini terk ederek başta Türkiye olmak üzere bölgedeki ülkelere göç etti.

AFP / GY,ET