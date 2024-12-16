Suriyeli Kürtler'den "ulusal diyalog" çağrısı

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Suriye'nin inşası ile ilgili 10 maddelik beyanname yayınladı. Ulusal diyalog çağrısı yapılan beyannamede, taraflardan Suriye genelinde askeri eylemlerin durdurulması talep edildi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'nin yeniden inşası için 10 maddelik beyanname yayınladı.

Rakka'daki yönetim binası önünde bir basın açıklamasında Kürtçe ve Arapça hazırlanan metni Özerk Yönetim Yürütme Meclisi eş başkanları Evîn Siwêd ve Hisên Osman okudu.

Kuzey Irak merkezli haber ajansı Rudaw'a göre açıklamada, Suriye’deBaas rejiminin düşmesiyle yeni bir döneme geçildiği belirtilerek süreci başarıyla yürütmek için birlik olmak gerektiği vurgulandı. Ortak bir yol haritası çizmek için birlik ve ortak çalışma yürütmek gereklidir. Suriye'yi yıkıma sürükleyen dışlama ve inkar politikaları son bulmalıdır. Tüm siyasi güçler yeni Suriye inşasında yerini almalıdır. Bu temelde bütün Suriyeli tarafları, birbirlerine karşı yaklaşımlarını gözden geçirmeye ve ortak ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Askeri eylemler durdurulmalı"

Habere göre özerk yönetim, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması, Türkiye ile destekli grupların saldırılarına karşı korunması çağrısı yaptı. Beyannamenin ilk maddesinde de Suriye'nin "İşgalci Türk devleti ve çetelerinin saldırılarına karşı korunması" ifadesi kullanıldı.

Beyannamede, Suriye halkının kendi kaderini kendisinin tayin etmesi gerektiği ve iyi komşuluk ilişkilerinin uygulanması gerektiği belirtildi.

Suriyeli taraflar, “birbirleriyle olan ilişkilerini gözden geçirme” ve “ortak ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmaya” davet edilen beyannamede taraflara "Suriye toprakları genelinde askeri eylemlerin durdurulması, inşa için genel ulusal diyaloga geçilmesi" çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin operasyonları 2016'da başladı

Türkiye Suriye'nin kuzeyinde2016'da Fırat Kalkanı ile başlayan ve 2018'de Zeytin Dalı operasyonları ile devam eden operasyonlarını Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekâtı ile sürdürdü.

Barış Pınarı Harekat sırasında dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim amacımız nedir? 32 kilometre derinlikte ve Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar, yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi" hedefini açıklamıştı.

Ankara, Suriye'de neyi amaçladığı konusunda yıllar içinde değişen mesajlar verdi ancak temelde güney sınırında Irak sınırından Akdeniz'e kadar uzanan M4 karayolu boyunca bir "güvenli koridor" oluşturmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Salı günü yaptığı bir konuşmada ise "İnşallah DEAŞ (IŞİD) ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında tümüyle güçlendirilecektir" demişti. Bu açıklama Ankara'nın PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kontrolündeki tüm topraklardan çıkarmayı amaçladığı yorumlarına neden oldu.

Türkiye terör örgütü saydığı bu yapıları PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor.

DW/BÖ,HS

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