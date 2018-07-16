 Suriyeli Kürtlerden ″birleşik yönetim″ adımı | DÜNYA | DW | 16.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Suriyeli Kürtlerden "birleşik yönetim" adımı

Ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Konseyi, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda kontrol ettikleri bölgelerde birleşik bir yönetim kurma planını açıkladı. Planın Rakka'yı da kapsadığı bildirildi.

Rakka'da bir SDG üyesi, Ekim 2017

Rakka'da bir SDG üyesi, Ekim 2017

Önerdiğimiz linkler

ABD Savunma Bakanı Mattis, YPG'nin çekilmesi konusunda anlaşılan Menbiç'le ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalıştıklarını söyleyen Mattis, SDG'yi de "bir kenara itmeyeceklerini" belirtti. (07.06.2018)

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ABD güçlerinin Suriye’nin güneydoğusundaki Tanf’tan çekilmesi gerektiğini söyledi. Muallim ayrıca Suriye Demokratik Güçleri'yle temas kurduklarını ancak müzakerenin başlamadığını belirtti. (02.06.2018)

SDG'yi Suriye'de "geriye kalan tek sorun" olarak nitelendiren Esad, müzakere yöntemi sonuç vermezse güce başvuracaklarını söyledi. Esad, ABD ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın kıyısından dönüldüğünü belirtti. (31.05.2018)

Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi (SDK), Suriye'nin kuzeyinde kontrolü altındaki bölgelerde birleşik bir yönetim oluşturmayı planladığını açıkladı.

SDK'nın Tabka kentinde düzenlediği konferansta, söz konusu bölgelerdeki tüm sivil konseylerin bir araya getirilmesi hedefi karara bağlandı.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin ana askeri unsuru oluşturduğu SDG, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle ülkenin kuzeyi ve doğusunda IŞİD'den alınan bölgelerde yerleşmiş, bu bölgelerde sivil konseyler oluşturulmuştu.

SDK'nın eş başkanı İlham Ahmed, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bölgede ihtiyaçlar ile hizmet arasında "boşluklar olduğuna" vurgu yaparak, "tüm bölgeler arasında koordinasyon sağlayacak bir yönetim" kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Henüz planlama aşamasında"

Fikrin henüz planlama aşamasında olduğunu söyleyen Ahmed, birleşik yönetimin SDG kontrolü altındaki bölgelerin tamamını kapsayacak biçimde oluşturulmasının planlandığını dile getirdi. Ahmed, "Bu, güvenlik ve istikrarı sağlama açısından faydalı olacaktır" dedi.

İlham Ahmed

İlham Ahmed

Planın, Rakka, Deyr ez-Zor ve Cezire bölgesinin doğusunun da aralarında bulunduğu çeşitli bölgeleri kapsayacağı belirtildi.

Reuters'a açıklamalarda bulunan SDK'nın ikinci eş başkanı Riad Darar ise, "örgütlenecek yeni oluşumun insanların yaşamları için pratik politikalar geliştireceğini ve hizmetler sağlayacağını" belirtti.

Darar ayrıca, siyasi bir çözüme ulaşılamadığı takdirde kontrolleri altındaki bölgelerdeki SDG yönetimini güçlendirme yolunu tercih edeceklerini söyledi. SDG ve YPG, bağımsız bir devlet kurma arayışında olmadıklarını savunuyor.

"Suriye ordusunun parçası olmak istiyoruz"

Darar, bir barış anlaşması imzalandığı ve yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir Suriye kurulduğu takdirde, SDG'nin Suriye ordusunun bir parçası haline gelmek istediğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçen ay yaptığı bir açıklamada, SDG ile müzakereler için Şam'ın kapısının açık olduğunu söylemişti. Çeşitli Kürt liderler de Esad ile görüşmelere başlamaya hazır olduklarını ifade etmişlerdi.

Buna rağmen müzakerelere yönelik bir adım atılmadığını kaydeden İlham Ahmed, Esad'ın yorumlarının "teori seviyesinin" ötesine geçmediğini söyledi.

ABD destekli SDG, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini kontrolü altında bulunduruyor. SDG'nin hakimiyeti altında bulunan topraklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrol etmediği en geniş bölge olma niteliğini taşıyor.

rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Syrien Manbidsch Kurdische Kämpfer

Türkiye'den Menbiç Askeri Konseyi'ne yalanlama 16.07.2018

Menbiç'teki son YPG'lilerin de kentten ayrıldığına dair açıklama Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Bashar al-Assad | Syrischer Präsdident

Esad: Suriye'de geriye kalan tek sorun SDG 31.05.2018

SDG'yi Suriye'de "geriye kalan tek sorun" olarak nitelendiren Esad, müzakere yöntemi sonuç vermezse güce başvuracaklarını söyledi. Esad, ABD ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın kıyısından dönüldüğünü belirtti.

USA UN-Generalversammlung Syrien Walid Al-Moualem

Suriye Dışişleri Bakanı: ABD ülkenin güneyinden çekilmeli 02.06.2018

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ABD güçlerinin Suriye’nin güneydoğusundaki Tanf’tan çekilmesi gerektiğini söyledi. Muallim ayrıca Suriye Demokratik Güçleri'yle temas kurduklarını ancak müzakerenin başlamadığını belirtti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Donald Trump ve Vladimir Putin Helsinki'de bir araya geldi

Trump: Dünya iyi anlaştığımızı görmek istiyor

ABD ve Rusya liderleri Donald Trump ve Vladimir Putin, çalışma yemeği öncesinde bir araya geldi. Trump, "çok iyi bir başlangıç" yaptıklarını söyledi. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 