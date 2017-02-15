Suriyeli Kürtlerden Almanya'ya sitem

Suriye'de bel kemiğini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'e karşı savaşta, özellikle de tutuklu IŞİD'lilerin geri alınması konusunda Almanya'ya sitem ederek daha fazla yardım istedi.

SDG yetkilisi Nevruz Ahmed, radikal İslamcı onlarca Alman vatandaşının halen bölgedeki hapishane ve kamplarda tutulduğunu belirterek "Pek çok yabancı hükümet konuya sırtını döndü ve ağır yükü bize bıraktı. Bazı yetkililer, 'Tutuklular bizim topraklarımızda olmadığı sürece bize yönelik tehdit oluşturmuyor' diyorlar" siteminde bulundu.

IŞİD'in yerelden ziyade uluslararası bir ağa sahip olduğuna işaret eden Ahmed, bazı ülkelerin bu yaklaşımının yüksek risk yarattığını ve IŞİD tehlikesini artırdığını savundu.

"Alman hükümetinin tavrı net değil"

Almanya'yı özel olarak eleştiren ve Alman hükümetinin tavrının net olmadığını söyleyen Ahmed, "Almanya bölgemize yeterli destek vermiyor. Özellikle de karşı karşıya kaldığımız saldırılarla bağlantılı olarak. Almanya küresel düzlemde ve Avrupa düzleminde önemli bir rol oynuyor. Ancak terörizme karşı savaşımız sırasında ihtiyacımız olan desteği vermedi" diye konuştu.

IŞİD, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG'nin kontrolündeki bölgede bulunan ve IŞİD'lilerle ailelerinin tutulduğu Haseke'deki hapishaneye 20 Ocak'ta saldırı düzenlemiş, 300 kişinin öldüğü günler süren çatışmaların ardından SDG kontrolü yeniden ele geçirdiğini bildirmişti. Hapishane ve kamplarda dünyanın çeşitli ülkelerinden IŞİD'liler, eş ve çocukları tutuluyor. Pek çok ülke, güvenlik riski oluşturacağı gerekçesiyle vatandaşlarını geri kabule yanaşmıyor.

Almanya da IŞİD'lilerin geri alınması konusunda SDG'nin taleplerine sıcak bakmıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de diplomatik temsilciliklerinin bulunmadığına işaret ederek Alman vatandaşlarının ülkeye geri götürülmesinin zor olduğunu bildirmişti.

SDG yetkilisi Ahmed, IŞİD'in yeniden yapılanma hedefi doğrultusunda hapishanelerden mümkün olduğunca fazla savaşçıyı kurtarmayı planladığına işaret etti.

dpa/BK,ET, SSB

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