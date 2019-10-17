 Suriyeli Kürtler: Trump′tan onay aldık | DÜNYA | DW | 17.10.2019

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DÜNYA

Suriyeli Kürtler: Trump'tan onay aldık

SDG Komutanı Mazlum Abdi, rejim ve Rusya'yla yaptıkları anlaşmaya Trump'ın onay verdiğini söyledi. Abdi, tutuklu IŞİD'lilerle ilgili de konuştu.

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın SDG'nin Rusya ve Şam yönetimiyle yaptığı anlaşmayı onayladığını söyledi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Mazlum Abdi, "Trump'a ülkemizi ve toprağımızı korumak için Suriye rejimiyle ve Ruslarla görüştüğümüzü söyledik. Trump, ‘Biz buna karşı değiliz. Bunu destekliyoruz‘ dedi" ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunan IŞİD'lilerle ilgili de konuşan Mazlum Abdi, "Konu bizim ellerimizde. Onları biz yakaladık ve onlara ne olacağına biz karar vereceğiz. Başka kimse değil" şeklinde konuştu.

Abdi ayrıca IŞİD'lilerin bazı cezaevlerine saldırdığını ve IŞİD'li ailelerin bazılarının tutuldukları kamplardan serbest bırakıldığını söyledi. SDG'nin önceliğinin artık IŞİD olmadığını söyleyen Abdi, tüm dikkatlerini 'Türk işgalini durdurmaya' verdiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz Pazar günü SDG, Beşar Esad rejimiyle bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Anlaşma haberinin ardından, Şam yönetimine bağlı güçler ABD askerlerinin çekildiği bölgelere yönelmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump'ın Pazartesi günü Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu.

AP/BK, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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