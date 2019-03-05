 Suriyeli Kürtler: Rusya Türkiye ile çıkarlarını düşünüyor | DÜNYA | DW | 12.04.2019

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DÜNYA

Suriyeli Kürtler: Rusya Türkiye ile çıkarlarını düşünüyor

Esad yönetimi ile anlaşma sağlamak isteyen Suriyeli Kürtler, Rusya'nın arabuluculuğundaki görüşmelerin durduğunu söyledi. Suriyeli Kürt yetkili, tıkanıklıktan "Türkiye ile çıkarlarını gözeten" Moskova'yI sorumlu tuttu.

YPG'nin yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nde yer alan savaşçılar (Arşiv)

YPG'nin yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nde yer alan savaşçılar (Arşiv)

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den asker çekme kararı almasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la anlaşma sağlamak için harekete geçen Suriyeli Kürtler, görüşmelerin durma noktasına geldiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin ilan ettiği Rojava özerk bölgesinin sözcüsü Bedran Çiya Kurd, Reuters'a yaptığı açıklamada görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi. Sürece bizzat katılan isimler arasında yer alan Kurd, durumdan Esad'ın yakın müttefiki olan Rusya'yı sorumlu tuttu. Kurd, "Ruslar, girişimi devam ettirmedi ve süreci dondurdu ve Şam'la müzakereleri başlatmadı. Rusya hâlâ bu girişim üzerinde çalışmaları sürdürdüğünü söylüyor ama sonuç yok" sözleriyle son durumu değerlendirdi. 

"Rusya Türkiye ile çıkarları öne koydu"

Bedran Çiya Kurd, sürecin tıkanmasında Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinin rolü olduğunu iddia ederek Rusya'nın Kürtlerle anlaşma için Şam'a baskı yapmaktansa Türkiye ile çıkarlarına öncelik verdiğini söyledi.

Kurd, "Rusya Türk tarafıyla görüşmeleri sonrasında rolünü oynamadı. Bu da Şam ile diyalog yolunun tıkanmasına neden oldu. Tarihi sorumluluk Rusya'ya aittir" sözleri ile Moskova'yı eleştirdi.

Rojava bölgesinden Kürt temsilciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından Aralık ayında Moskova'ya giderek Rus Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. Esad rejimiyle bir anlaşmaya varılması için yol haritası hazırlayan Suriyeli Kürtler, Rusya'nın arabuluculuk yapmasını istemiş ve olumlu yanıt aldıklarını bildirmişti. 

Suriye'deki diğer muhalif gruplardan farklı olarak Suriyeli Kürtler, Esad yönetimi tarafından düşman olarak görülmüyor. Suriye'nin kuzeyinde etkinlik gösteren Kürtler, sekiz yıldır süren iç savaşın sonrası oluşacak siyasi tabloda özerkliklerini korumak istiyor. Ancak Şam, Suriyeli Kürtlerin talep ettiği düzeyde özerkliğe karşı çıkıyor. Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Kürt liderlerin devlet otoritesine boyun eğmemesi durumunda Kürt yönetiminin elindeki bölgeyi geri alacaklarını söylemişti.

rtr/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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