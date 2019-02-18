 Suriyeli Kürtler: IŞİD′lileri serbest bırakmayız | DÜNYA | DW | 18.02.2019

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DÜNYA

Suriyeli Kürtler: IŞİD'lileri serbest bırakmayız

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçler, ellerindeki IŞİD'lileri serbest bırakmayı düşünmediklerini, ancak daha fazla çaba sarf edilmemesi durumunda IŞİD'lilerin bölge ve dünya için bir "saatli bomba" olacağını söyledi.

Kobani'deki bir güvenlik merkezinde Kürt güçleri tarafından tutulan İngiltere vatandaşı IŞİD mensuplarının 30 Mart 2018'de çekilen görütüsü

Kobani'deki bir güvenlik merkezinde Kürt güçleri tarafından tutulan İngiltere vatandaşı IŞİD mensuplarının 30 Mart 2018'de çekilen görütüsü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de yakalanan IŞİD'lilerin, vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınması için Avrupa'ya yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Trump; Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı müttefiklerinin IŞİD'lileri geri alıp yargılamaması hâlinde söz konusu 800 savaşçıyı serbest bırakmak zorunda kalacaklarını belirtmişti.

Ancak ABD'nin bölgedeki müttefiki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yakaladığı IŞİD'lileri serbest bırakmayacağını açıkladı.

Reuters'a konuşan SDG kontrolündeki bölgelerin dış ilişkiler sorumlusu olduğu belirtilen Abdulkerim Ömer, "Onları serbest bırakmayacağız. Bunu asla yapmayız" ifadesini kullandı.

Ancak IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınması gerektiği fikrine katılan Ömer, "Birçok ülke bunlarla işini bitirdiğine karar vermiş gibi duruyor. 'Bırakalım da burada kalsınlar' der gibiler. Ama bu çok büyük bir hata" dedi.

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ABD Başkanı Trump’ın, Suriye'de yakaladıkları IŞİD'lileri Avrupa'nın alıp, yargılaması çağrısına Almanya’dan tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas bunun uygulamada “fevkalade zor” olduğunu söyledi. (18.02.2019)

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Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki küçük bir köyde yaklaşık yarım kilometrelik alana sıkıştığını duyurdu. (16.02.2019)

Ömer, Suriye'nin kuzeyine Türkiye tarafından düzenlenecek olası bir askeri operasyonun ise "kaos çıkarabileceğini" ve bu durumun da IŞİD'lilerin hapishanelerden kaçmasına neden olabileceğini ifade etti.

"Saatli bomba" uyarısı

Ömer, bölgedeki hapishanelerde tutulan yabancı savaşçı ve bu kişilerin sığınmacı kamplarındaki eş ve çocuklarının sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Hapishanelerde yaklaşık 50 ülkeden 800 kadar savaşçının tutulduğunu söyleyen Ömer, kamplardaki aile ferdi sayısının ise 2 bin 200'den fazla olduğunu ifade etti.

Ömer, söz konusu savaşçıların yargılanması, ailelerinin de rehabilite edilmesi için daha fazla çaba sarf edilmemesi durumunda, SDG gözetimindeki yabancıların bölge ve dünya için bir "saatli bomba" olacağını sözlerine ekledi.

Almanya: Uygulanması zor

Trump'ın Suriye'deki IŞİD'lilerle ilgili talebi şu ana kadar Avrupalı müttefiklerinden büyük oranda olumsuz yanıt aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ABD'nin talebinin "uygulanmasının zor olduğunu" belirtti. Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi konuşan Maas, "Bu insanlar ancak hemen gözaltına alınmalarının sağlanması hâlinde Almanya'ya dönebilir. Ancak bunun nasıl garanti edilebileceği konusu bence net değil" dedi.

Konuyu İngiltere ve Fransa ile ele alacaklarını belirten Maas, "Ancak bu kesinlikle Amerika'da hayal edildiği kadar kolay değil" diye ekledi.

DW,rtr/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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